Deniz Poyraz Davası | Saldırgan Onur Gencer: Beş dakika önce orada bulunsaydım bol leşli bir saldırı yapacaktım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl binasına 17 Haziran'da silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın ikinci duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Saldırgan Gencer savunmasında, "16 Haziran günü içim içimi yiyordu, heyacandan uyuyamadım. Beş dakika önce orada bulunsaydım bol leşli bir saldırı yapacaktım. PKK Lideri Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş özel ilgi alanım. Onun dışındakilerin hepsi benim için aynı. Ha Deniz Poyraz, ha Murat Çepni keşke o da arada kaynasaydı." dedi.

Bianet'ten Ruken Tuncel'in haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar davaya katılma talebiyle ilgili olarak, "Biz parti üyemizi, çalışanımızı, canımızı kaybettik. Bu nedenle bizim yalnızca mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığı yönünden mağduriyetimiz olduğu tespiti yerinde değildir. Mahkemenizin sorumluluğu yalnızca bize karşı değil tüm insanlığa karşıdır. Bu saldırı siyasi iktidarın HDP'yi hedef göstermesinin sonucudur." ifadelerini kullandı

"Dava Türkiye ve dünya kamuoyunun gözünün olduğu bir dava"

Sabah saat 9.00'da başlaması gereken duruşma üç buçuk saatlik gecikmeyle 12.30'da başladı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya başlamadan önce 29 Aralık'taki ilk duruşmada yaşanan gerilimi hatırlattı ve "Bir önceki celsede arbede yaşandı ve duruşmayı sonlandırmak zorunda kaldık. Bu dava Türkiye ve dünya kamuoyunun gözünün olduğu bir dava. Duruşmada düzen ve disiplini sağlamalıyız. Önceki celsede olduğu gibi bir arbede ve gerilim yaşanırsa duruşmayı bundan sonra Şakran'daki duruşma salonunda devam etmek zorunda kalacağız" diye konuştu.

Mahkeme başkanının konuşmasının ardından taraf ve tanık yoklamalarına geçildi.

"Saldırı siyasi iktidarın HDP'yi hedef gösterilmesinin sonucudur"

Yoklamadan sonra katılma talepleri alındı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,"Bu davaya katılma talebimiz vardır. Bu acı öncelikle bizim acımızdır, bu öfke öncelikle bizim öfkemizdir. Bu dava bizim davamızdır" dedi.

Sancar, "sanığın sadece belli bir kişiyi hedef almadığını" belirtti ve ekledi:

"Soruşturma savcısı katılma taleplerimizi iş yeri dokunulmazlığı ve mala zarar verme suçları ile sınırlandırmaktadır. Oysa ki dava konusu ve zararımız bunlardan çok daha fazladır. Bu sebeple katılma taleplerimizin dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Biz parti üyemizi, çalışanımızı, canımızı kaybettik. Bu nedenle bizim yalnızca mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığı yönünden mağduriyetimiz olduğu tespiti yerinde değildir. Mahkemenizin sorumluluğu yalnızca bize karşı değil tüm insanlığa karşıdır. Bu saldırı siyasi iktidarın HDP'yi hedef göstermesinin sonucudur."

Müdahillik talepleri

Sancar'ın konuşmasının ardından İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı Avukat Özlem Yılmaz, Çağdaş Hukukçular Derneği adına Avukat Erdoğan Akdoğdu, SYKP Eş Genel Başkanı Canan Yüce, Rosa Kadın Derneği adına Avukat Berfin Polat, Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, Genç LGBTİ+ Derneği adına Avukat Mahmut Şeren, Yeşil Sol Parti adına İbrahim Akın, Devrimci İşçi Partisi adına Avukat Şiar Rişvanoğlu, ESP adına Avukat Doğukan Taşdan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği adına Aryen Turan, Demokrasi İçin Hukukçular adına Zöhre Dalkıran, İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Mardin Baro Başkanı İsmail Elik, Muş Baro Başkanı Kadir Karaçelik, Şırnak Barosu adına Dilan Nas, Bursa Barosu adına avukat Cahit Kazak, İstanbul Barosu adına Burcu Arslan, Trabzon Barosu adına Nihan Göktürk, davaya katılma talebinde bulundular.

Katılma talepleri reddedildi

Taleplerinin tamamlanmasının ardından Savcı, katılma taleplerine dair görüş bildirdi. Savcı, Poyraz ailesinin, HDP yetkilerinin ve vekillerinin katılma taleplerinin kabulüne diğer gerçek ve tüzel kişilerin olaydan doğrudan zarar görmediklerinden katılma taleplerinin reddini talep etti.

Savcının talebini değerlendiren Mahkemeye heyeti, Deniz Poyraz'ın annesi, babası, kardeşleri ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP il eş başkanlarının katılma taleplerinin kabulüne, diğer kurumların ise; "doğrudan olaydan zarar görmedikleri" gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verdi.

Duruşmaya 16.00'a kadar ara verildi.

"Öcalan ve Demirtaş özel ilgi alanım"

Bir saatlik aranın ardından saldırgan Onur Gencer'in savunmasına geçildi. Gencer, savunmasında "saldırıyı içimi soğutmak için yaptım" dedi.

Devamında şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğim kanlı baskının evveliyatı çok eskiye dayanır. 1998 yılında annemin HDP'liler tarafından tehdit edilmesiyle yaşadığım travma 17 Haziran'da son buşmuştur. PKK ile yaşadığım birçok travma nedeniyle gerçekleştirdiğim kanlı baskından pişman değilim.

Saldırıyı 4-5 yaşlarında planlamaya başladım. Kimseden talimat almadım, tamamen kendi irademle gerçekleştirdim. Suriye'de sağlık yardımı için gittim, suikaste uğrayacaktım. Bütün bunlardan kaynaklı saldırıyı gerçekleştirmek istedim.

16 Haziran günü içim içimi yiyordu, heyacandan uyuyamadım. Beş dakika önce orada bulunsaydım bol leşli bir saldırı yapacaktım. PKK Lideri Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş özel ilgi alanım. Onun dışındakilerin hepsi benim için aynı. Ha Deniz Poyraz, ha Murat Çepni keşke o da arada kaynasaydı."

"Tahrik edici konuşuyor"

Gencer'in konuşmalarının ardından salonda yeniden gerilim yaşandı. Avukatlar Gencer'in savunma yapmadığını, tahrik edici, suç unsuru barındıran cümleler sarfettiğini söylediler. Mahkeme başkanının sanığın konuşmalarına müdahale edilmesini istediler.

Daha sonra Gencer, yeniden savunmaya geçti. Gencer, yeniden tahrik edici cümleler sarf edince mahkeme başkanı tepki gösterdi. Ayrıca duruşmayı HDP Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Serpil Kemalbay, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ayşe Acar Başaran, Nuran İmir, Murat Çepni, Alican Önlü, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İHD Onursal Başkanı Akın Birdal, Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz, kadın kurumları, siyasi parti temsilcileri ve Poyraz Ailesi takip ediyor.