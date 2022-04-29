Deniz Poyraz Davası | Saldırgan Gencer’den mahkeme başkanına: Başına bela olurum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl binasına geçen yıl silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer 3'üncü kez hâkim karşısına çıktı. “Tahrik indirimi” isteyen Gencer, kendisini uyaran mahkeme başkanını tehdit etti. Gencer, "Senin başına bela olurum" dedi. Avukatlar, mahkeme heyetinin reddedilmesini istedi. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

7 Haziran 2021’de, HDP İzmir İl binasına silahlı saldırı düzenleyip Deniz Poyraz katleden eski sağlık çalışanı Onur Gencer’in ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın 3. Duruşması İzmir Adliyesi 6'ıncı Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Onur Gencer, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Poyraz'ın yakınları, taraf avukatları ve partililer ise salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ve katılma taleplerinin alınmasıyla duruşma başladı. Söz alan İzmir Barosu Başkanı avukat Özkan Yücel, sanığın salona getirilmemesine tepki gösterdi. Poyraz ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç da sanığa yaklaşık 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bağlanmasının yüz yüzelik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Ağaç, "Ben 25 yıldır avukatlık yapıyorum ve sanığı mahkemede isterim. Sanıkla temas kurmak zorundayız. Onun jest ve mimiklerini görmek zorundayız. Bu şekilde adil bir yargılama olmaz" dedi. Ağaç, ara karar verilmesi ve sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın salona getirilmesi talebini reddetti.

Avukatlardan tutanağa geçirilmeme kararına tepki

Mahkeme heyeti, duruşma salonunda hazır bulunan avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetti. Heyet, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini söyledi. Salonda bulunan diğer avukatlar, bu nedenle heyete tepki gösterdi. Kararı eleştiren İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in talebi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verildi. Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, heyetin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından rücu edilmesini talep etti. Gürlek'in ardından bir kez daha söz alan İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, "Bu ülke için adalet istiyoruz. Bu ülkenin geleceğe özgürce bakmasını istiyoruz. O nedenle her bir üye hakimi ve sizi reddediyoruz" dedi.

Mahkeme başkanını tehdit etti

Söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç da 'reddi heyet' talebinde bulundu. Ağaç, "Mahkemenin tarafsızlığının ortadan kalktığını düşündüğümüz için çekilmenizi istiyoruz. Eğer bunu kabul etmezseniz biz heyeti reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukatların yaptığı konuşmaların ardından mahkeme başkanı sanığa söz verdi. Sanık Gencer, "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları terör yuvalarıdır' diyerek tahrik indirimi istedi. Bunun üzerine salondakiler sanığa tepki gösterdi. Mahkeme başkanı sanık Gencer'i uyardı. Sanık Gencer bu kez mahkeme başkanına hitaben, "Senin başına bela olurum" deyince salonda bir kez daha tepkiler yükseldi. Mahkeme başkanı sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasına hükmetti.

Kararı 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi verecek

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Gencer, tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, bir sonraki duruşmada salonda bulunması için cezaevine yazı yazılmasına hükmetti. 'Reddi heyet' talebini reddeden heyet, bu talep için dava dosyasının mahkeme heyetinin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2022'ye erteledi.

CHP'li Tanrıkulu: Keyfi kararlar alıyorlar

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Deniz Poyraz davasının ertelenmesi sonrası avukatlar, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Darbe dönemi dahil olmak üzere yargının bu kadar pervasız olduğu bir dönem görmedim. Sanki hukuka aykırı davranmak için özel eğitim almışlar. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de durum böyle. Tamamen keyfi kararlar alıyorlar. Bir yargıç nasıl olur da yetki belgesini kabul etmez? Bu katil, bugün burada olsa hepimizi tarar. Türkiye'de tweet atarsanız, 5 gün gözaltında kalırsınız. Bu katil, sadece 24 saat gözaltında kaldı. Arkasındaki güçler araştırılmadı. Yargıçlarda değil iktidarda kusur buluyorum. Sandık geldiğinde siyasi olarak hesap soracağız" dedi.

Basın açıklamasında konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Şanlıurfa Baro Başkanı Mehmet Velat İzol, Siirt Baro Başkanı Kenan Bilge, Van Baro Başkan Yardımcısı Hamza Çiftçi ve Bingöl Baro Başkan Yardımcısı Nuran Aydın da mahkeme heyetinin kararını eleştirdi. (DHA)