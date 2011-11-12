Deniz otobüsünü kaçırdılar





T24- İzmit-Karamürsel seferi yapan deniz otobüsü kaçırıldı. İlk bilgilere göre, 24 kişinin olduğu gemiyi kaçıran PKK'lılar amaçlarını medyada yer almak olarak açıkladı. 23.15'te yakıtı biten gemi Selimpaşa açıklarında demirledi.Yakıt ve kumanya talebinde bulunan geminin abluka alındı. NTV muhabirinin aktardığı bilgilere göre saat 06.00'da gemiye düzenlenen operasyonda terörist etkisiz hale getirildi...









İzmit - Karamürsel seferi yapan ve içinde 24 yolcu ve mürettebat olan Kartepe adlı deniz otobüsü, saat 17.45 sularında kaçırıldı. Eylemin 4 kişi tarafından yapıldığı, bu kişilerin PKK-HPG mensubu olduklarını söyledikleri, amaçlarının medyada yer almak olduğunu açıkldıkları öne sürüldü. SAS komandoları, sahil güvenlik botları da deniz otobüsünü ablukaya alırken, havadan da helikopterle takip başlatıldı. Eylemi yapan kişilerin yolcuların cep telefonlarını toplandıkları kaydedildi.

Yakıtı bitince demirledi



Kartepe adlı deniz otobüsü, yakıtı bittiği için saat 23.15 sıralarında İstanbul Selimpaşa açıklarında demirledi. Güvenlik görevlileriyle kaptan Cumhur Tunçer’in cep telefonundan irtibat kuran terörist, yiyecek ve yakıt ikmali dışında herhangi bir istekte bulunmadı. Kaptan köşkünde bulunan teröristin üzerinde bomba olduğu ve elindeki bir kumandayla da bunu patlatacağı yönünde tehditler savurduğu öğrenildi. Kocaeli Ercan Topaca da geminin demirlediğini doğrulayarak şu anda bekleme halinde bulunularak bu kişiyle telefon görüşmeleri yapılıp ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Yolculardan telefon geldi





Gemide bulunan bazı yolcular cep telefonuyla yakınlarıyla irtibat kurdu. Güvenliği açısından adı saklı tutulan C.T. adlı yolcu, teröristin üzerinde bomba olduğunu ve elindeki kummandayla bunu patlatabileceğini söyleyip, önce herkesin cep telefonlarının bataryalarını çıkarttırdığını, daha sonra da kaptan köşküne çıktığını bildirdi. Daha sonra cep telefonu bataryasını takıp irtibat kurduğu öğrenilen bu yolcunun anlattığına göre bu kişi daha sonra yolcularla hiç irtibata geçmedi.





'Talepleri değerlendiriliyor'





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Kartepe" adlı deniz otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili, "Şu an itibariyle Selimpaşa’nın 1-1,5 mil açığında demirletilmiş durumda. Yakıtları azaldığından ve kumanya ihtiyacı olduğundan bahisle kaptan aracılığıyla talepleri var. Bu talepler değerlendiriliyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul polisi, İçişleri Bakanı’nın koordinasyonunda bu olayı takip ediyorlar. Bakanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Ana Arama-Kurtarma Merkezi de bu operasyona destek veriyor. Ben de arkadaşların yaptığı çalışmaları bizzat takip ettim. Yolcu sayısı, mürettebat sayısı, terörist sayısı konusunda muhtelif rakamlar var, kesin rakam vermemiz şu anda çok mümkün değil. Terörist veya eylemcinin 4 olduğunu söyleyen var, 1 olduğunu söyleyen var. Rivayetler muhtelif, ama 18 yolcu 5’i kadın olmak üzere, artı 4 mürettebat, 2 stajyer olduğu şeklinde gelen bilgiler var."

"Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek"

Bakan Yıldırım, "gemidekilerin sağlıklarının nasıl olduğunun" sorulması üzerine, "Herhangi gelen, rapor edilen anormal bir durum yok" dedi. "Teröristler neler istiyor?" şeklindeki soruya karşılık Yıldırım, "Herhangi somut bir talepleri yok. Tek istedikleri, şu anda 18.30’dan bu tarafa seyir halinde, denizde. Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek şeklinde" diye konuştu. Yıldırım, "teröristlerin üzerinde bomba olup olmadığının" sorulması üzerine, "Bu tip bilgiler henüz kesin değil. Ne tür bir tehdit yapılıyor, bomba mı var, silah mı var, ne var, onlar şu anda teyide muhtaç" dedi.





'Önemsediğimiz konu yolcu ve mürettebat'





Bütün ihtimallerin değerlendirileceğini belirten Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in olayın başında olduğunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyeti ve ona destek veren bir çok farklı kuruluş bulunduğunu söyledi. Bakan Yıldırım, önemli olanın yolculara ve mürettebata hiçbir zarar gelmemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu, bizim en fazla önemsediğimiz konu. Hangi adım atılacaksa, mutlaka bu hususun dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.





İDO seferleri iptal edildi





Deniz otobüsünün kaçırılma haberi üzerine İstanbul ile Yalova arasında sefer yapan İDO’ya ait deniz otobüsü ve feribot seferleri de iptal edildi. Yalova Valisi Esengül Civelek de Yalova’da her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Civelek, "Deniz polisi ile İDO ile her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.





Polis ve donanma alarmda

Kaçırılan Kartepe isimli deniz otobüsünün duyulmasından sonra, Yalova Polisi bot ve zodyak ile yaklaşık 25 polisi deniz otobüsünü takibe almak üzere çıkartı. Silahlarla donatılan polislere zodyaklarda eşlik etti. Kartepe isimli deniz otobüsünün Yalova'ya yönlenmesi üzerine Yalova Polisi hareketli saatler yaşadı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şubesi bünyesindeki "Polis-1 Yalova" adındaki özel bot ve zodyaklara binen yaklaşık 25 polis, çelik yeleklerini giyip silahlarını alarak feribotu kontrol altında tutmak üzere denize açıldı.



Geminin kaçırılması üzerine Donanma Komutanlığı'nan Gölcük Deniz Üssü'nde de büyük hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Deniz otobüsünün kaçırıldığı anda Kocaeli'de büyük bir hareketlilik ve heyecan yaşandı. Deniz otobüsünün, kaçırıldığı yönünde gelen ilk haber üzerine polisin yanı Donanma Komutanlığı'nın Gölcük Deniz üssü ile başta Tüpraş olmak üzere sahilde parlayıcı ve patlayıcı depolama tesisi bulunan kuruluşlarda da alarma geçildi. Donanma Komutanlığı'nın güvenlik sahası boyunca sahil güvenlik ve hücumbotlar tedbir aldı.Anında izlenmeye alınan Kartepe Feribotu'nun kaptanı ile kurulan telefon temasının ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Ercan Topaca, ilk anda sayıları 5 olarak bildirilen gemi gemişi kaçıranlarının sayısının bir kişi, personel sayısının 5, yolcu sayısının ile 17 olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgileri, kaptana gemiyi kaçıran kişi veya kişilerin söylettiği, ayrıntılı konuşamadığı da öğrenildi.Gemi Kaptanı'nın Cumhur Tuncer, Gemi Mühendisinin Hüseyin Karaaslan olduğu, gemide Egemen Erdoğan ve Mehmet Göktaş'ın da personel olarak görev yaptığı bildirildi.Bu arada yakınları deniz otobüsünde olan vatandaşlar da Gölcük ve Karamürel ilçelerindeki iskelelere giderek bilgi almaya çalıştı. Bu arada Karamürsel iskelesinde de sağlık ekipleri olası gelişmelere karşı önlem aldı.



Havaya ateş ettiler





PKK’lıların 2 ya da 3 kişi oldukları ortaya çıktı. Elinde silahla kaptan köşküne girip geminin kontrolünü ele geçiren PKK’lının yalnız olmadığı, kendilerini takip eden güvenlik botlarının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş etmeleriyle belli oldu.

Yalova yönüne giderken yön değiştirip adalar yakınından Ambarlı açıklarına gelen deniz otobüsünün, uydudan takibi önlemek için GPRS cihazını söktüren PKK’lılar, saat 22.00 sıralarında Silivri açıklarına gelindiğinde rotayı güneye çevirdi. Bulunduğu bölgede sürekli daire çizen deniz otobüsünün sahile yaklaştırılmayacağını belirten güvenlik yetkilileri, gerekirse deniz ortasında müdahale etmek için her türlü hazırlığı yaptı.





4 kişilik gemi mürettebatının Kaptan Cumhur Tunçel, başmakinist Hüseyin Karaaslan, gemici Egemen Erdoğan, yağcı Mehmet Göktaş’tan oluştuğu bildirildi.









Bakan Yıldırım: "Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek"

İzmit-Gölcük arası sefer yapan deniz otobüsü kaçırıldı. İlk bilgiler, 20 dolayında kişinin olduğu otobüsün PKK üyesi 4 kişi tarafından kaçırıldığı, bu kişilerin amaçlarını medyada yer almak olarak açıkladığı yönünde.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım:"Şu an itibariyle Selimpaşa’nın 1-1,5 mil açığında demirletilmiş durumda" -"Yakıtları azaldığından ve kumanya ihtiyacı olduğundan bahisle kaptan aracılığıyla talepleri var. Bu talepler değerlendiriliyor" "18 yolcu 5’i kadın olmak üzere, artı 4 mürettebat, 2 stajyer olduğu şeklinde gelen bilgiler var"

İzmit - Karamürsel seferi yapan ve içinde 20 dolayında yolcu ve mürettebat olan Kartepe adlı deniz otobüsü, saat 17.45 sularında kaçırıldı.Eylemin 4 kişi tarafından yapıldığı, bu kişilerin PKK-HPG mensubu olduklarını söyledikleri, amacın medyada yer almak olarak açıklandığı bilgileri geliyor. 3 sahil güvenlik botu Yalova istikametine doğru ilerleyen otobüsü abluka altına almış durumda. Otobüs havadan da takip edilirken, eylemi yapan kişilerin yolcuların cep telefonlarını toplandıkları kaydedildi.



Yakıtı bitti demirledi





Kocaeli’nin Derince İlçesi açıklarında kaçırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kartepe adlı Deniz Otobüsü, yakıtı bittiği için saat 23.15 sıralarında İstanbul Selimpaşa açıklarında demirledi. Güvenlik görevlileriyle kaptan Cumhur Tuncer’in cep telefonundan irtibat kuran terörist, yiyecek ve yakıt ikmali dışında herhangi bir istekte bulunmadı. Kaptan köşkündü bulunan teröristin üzerinde bomba olduğu ve elindeki bir kumandayla da bunu patlatacağı yönünde tehditler savurduğu öğrenildi. Kocaeli Ercan Topaca da geminin demirlediğini doğrulayarak şu anda bekleme halinde bulunularak bu kişiyle telefon görüşmeleri yapılıp ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.

Yolcular yakınlarını aradı



Gemide bulunan bazı yolcular cep telefonuyla yakınlarıyla irtibat kurdu. Güvenliği açısından adı saklı tutulan C.T. adlı yolcu, teröristin üzerinde bomba olduğunu ve elindeki kummandayla bunu patlatabileceğini söyleyip, önce herkesin cep telefonlarının bataryalarını çıkarttırdığını, daha sonra da kaptan köşküne çıktığını bildirdi. Daha sonra cep telefonu bataryasını takıp irtibat kurduğu öğrenilen bu yolcunun anlattığına göre bu kişi daha sonra yolcularla hiç irtibata geçmedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Kartepe" adlı deniz otobüsünün kaçırılmasıyla ilgili, "Şu an itibariyle Selimpaşa’nın 1-1,5 mil açığında demirletilmiş durumda. Yakıtları azaldığından ve kumanya ihtiyacı olduğundan bahisle kaptan aracılığıyla talepleri var. Bu talepler değerlendiriliyor" dedi.

Yıldırım, Denizcilik Müsteşarlığından ayrılırken yaptığı açıklamada, İzmit-Gölcük seferini yapan Kartepe isimli deniz otobüsünün saat 18.30 sıralarında kaçırıldığının, eylemciler tarafından el konulduğunun rapor edildiğini belirtti. Bunun üzerine daha sonra geminin İzmit Körfezi’nin batısına doğru yönlendirildiğini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Şu an itibariyle Selimpaşa’nın 1-1,5 mil açığında demirletilmiş durumda. Yakıtları azaldığından ve kumanya ihtiyacı olduğundan bahisle kaptan aracılığıyla talepleri var. Bu talepler değerlendiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul polisi, İçişleri Bakanı’nın koordinasyonunda bu olayı takip ediyorlar. Bakanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Ana Arama-Kurtarma Merkezi de bu operasyona destek veriyor. Ben de arkadaşların yaptığı çalışmaları bizzat takip ettim. Yolcu sayısı, mürettebat sayısı, terörist sayısı konusunda muhtelif rakamlar var, kesin rakam vermemiz şu anda çok mümkün değil. Terörist veya eylemcinin 4 olduğunu söyleyen var, 1 olduğunu söyleyen var. Rivayetler muhtelif, ama 18 yolcu 5’i kadın olmak üzere, artı 4 mürettebat, 2 stajyer olduğu şeklinde gelen bilgiler var."

"Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek"

Bakan Yıldırım, "gemidekilerin sağlıklarının nasıl olduğunun" sorulması üzerine, "Herhangi gelen, rapor edilen anormal bir durum yok" dedi. "Teröristler neler istiyor?" şeklindeki soruya karşılık Yıldırım, "Herhangi somut bir talepleri yok. Tek istedikleri, şu anda 18.30’dan bu tarafa seyir halinde, denizde. Tek talepleri yakıt ve yiyecek-içecek şeklinde" diye konuştu. Yıldırım, "teröristlerin üzerinde bomba olup olmadığının" sorulması üzerine, "Bu tip bilgiler henüz kesin değil. Ne tür bir tehdit yapılıyor, bomba mı var, silah mı var, ne var, onlar şu anda teyide muhtaç" dedi.

Geminin rotasına ilişkin bir talep ve ısrar bulunmadığını dile getiren Yıldırım, "Marmara’nın Anadolu yakasındaki kuzey sahili civarında geziniyorlar. Şu anda yakıtları da azaldığı için demirlemiş durumdalar" diye konuştu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, herhangi bir operasyonun söz konusu olmadığına işaret ederek, "Kaldı ki 4-5 kuvvetinde hava var orada. Teknenin konforu açısından da pek açılmaları müsait görünmüyor" dedi. Bütün ihtimallerin değerlendirileceğini belirten Yıldırım, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in olayın başında olduğunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyeti ve ona destek veren bir çok farklı kuruluş bulunduğunu söyledi. Bakan Yıldırım, önemli olanın yolculara ve mürettebata hiçbir zarar gelmemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu, bizim en fazla önemsediğimiz konu. Hangi adım atılacaksa, mutlaka bu hususun dikkate alınarak yapılması gerekiyor. Bu konuda da arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

Yıldırım, "gemiyi kaçıranların terör örgütünün yan kolu olduğu şeklinde gelen haberler olduğuna" işaret ederek, bilgilerin sınırlı imkanlarla elde edildiğini, gerçek bilgilere gemiye girince ulaşılacağını kaydetti. "Talepleri için süre belirttiler mi?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Onlar bir an önce verilmesini istiyor tabi. Bunların organizasyonu, denizde yakıt, kumanya verilmesi, ona göre araçların tertiplenmesi ciddi anlamda zaman alan, organizasyon gerektiren işler" dedi.







SEFERLER İPTAL

Deniz otobüsünün kaçırılma haberi üzerine İstanbul ile Yalova arasında sefer yapan İDO’ya ait deniz otobüsü ve feribot seferleri de iptal edildi. Yalova Valisi Esengül Civelek de Yalova’da her türlü tedbirin alındığını bildirdi. Civelek, "Deniz polisi ile İDO ile her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.







Polis ve donanma alarmda

Kaçırılan Kartepe isimli deniz otobüsünün duyulmasından sonra, Yalova Polisi bot ve zodyak ile yaklaşık 25 polisi deniz otobüsünü takibe almak üzere çıkartı

Silahlarla donatılan polislere zodyaklarda eşlik etti.Kocaeli'den bu akşam saatlerinde kaçırılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kartepe isimli deniz otobüsünün Yalova'ya yönlenmesi üzerine Yalova Polisi hareketli saatler yaşadı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şubesi bünyesindeki "Polis-1 Yalova" adındaki özel bot ve zodyaklara binen yaklaşık 25 polis, çelik yeleklerini giyip silahlarını alarak feribotu kontrol altında tutmak üzere denize açıldı.Yalova polisi, deniz otobüsünün kaçırılmasından sonra sahildeki resmi ve sivil ekip sayısınıda artırdı.

İzmit Körfezi'nde Karamürsel-İzmit hattında sefer yaparken Kocaeli'nin Derince İlçesi açıklarında kimliği ve amaçları henüz belirlmenemeyen kişilerce kaçırılan Kartepe Deniz Otobüsü, kontrollü bir şekilde İzmit Körfezi'nden çıkış yapıp Marmara Denizi açıklırında Adalar meviinde dolaşırken, geminin kaçırılması üzerine Donanma Komutanlığı'nan Gölcük Deniz Üssü'nde de büyük hareketlilik yaşanmasına neden oldu.Deniz Otobüsünün kaçırıldığı anda Kocaeli'de büyük bir hareketlilik ve heyecan yaşandı. Deniz Otobüsünün, üzerinde bomba olduğunu söyleyen 5 kişi tarafından kaçırıldığı yönünde gelen ilk haber üzerine polisin yanı Donanma Komutanlığı'nın Gölcük Deniz üssü ile başta Tüpraş olmak üzere sahilde parlayıcı ve patlayıcı depolama tesisi bulunan kuruluşlarda da alarma geçildi. Donanma Komutanlığı'nın güvenlik sahası boyunca sahil güvenlik ve hücumbotlar tedbir aldı.Anında izlenmeye alınan Kartepe Feribotu'nun kaptanı ile kurulan telefon temasının ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Ercan Topaca, ilk anda sayıları 5 olarak bildirilen gemi gemişi kaçıranlarının sayısının bir kişi, personel sayısının 5, yolcu sayısının ile 17 olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgileri, kaptana gemiyi kaçıran kişi veya kişilerin söylettiği, ayrıntılı konuşamadığı da öğrenildi.Gemi Kaptanı'nın Cumhur Tuncer, Gemi Mühendisinin Hüseyin Karaaslan olduğu, gemide Egemen Erdoğan ve Mehmet Göktaş'ın da personel olarak görev yaptığı bildirildi.Bu arada yakınları deniz otobüsünde olan vatandaşlar da Gölcük ve Karamürel ilçelerindeki iskelelere giderek bilgi almaya çalıştı. Bu arada Karamürsel iskelesinde de sağlık ekipleri olası gelişmelere karşı önlem aldı.



HAVAYA ATEŞ ETTİLER!

PKK’lıların 2 ya da 3 kişi oldukları ortaya çıktı. Elinde silahla kaptan köşküne girip geminin kontrolünü ele geçiren PKK’lının yalnız olmadığı, kendilerini takip eden güvenlik botlarının yaklaşmasını engellemek için havaya ateş etmeleriyle belli oldu.

Yalova yönüne giderken yön değiştirip adalar yakınından Ambarlı açıklarına gelen deniz otobüsünün, uydudan takibi önlemek için GPRS cihazını söktüren PKK’lılar, saat 22.00 sıralarında Silivri açıklarına gelindiğinde rotayı güneye çevirdi. Bulunduğu bölgede sürekli daire çizen deniz otobüsünün sahile yaklaştırılmayacağını belirten güvenlik yetkilileri, gerekirse deniz ortasında müdahale etmek için her türlü hazırlığı yaptı.

İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa’daki güvenlik birimlerini alarma geçerken, sahillerde de yoğun önlem alındı. Yalova’daki emniyet yetkilileri deniz otobüsünün hiç bir sahile yaklıştırılmayacağını, İmralı’dan önce gelen Armutlu Burnu’nu geçmesine ise kesinlikle izin verilmeyip müdahale edileceğini söyledi.

YAKIT VE YİYECEK TALEBİNDE BULUNDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ’Kartepe’ deniz otobüsünü kaçıran ve Marmara denizinde daireler çizdiren teröristler, yakıt ve yiyecek talebinde bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Selimpaşa’nın 4-5 mil açıklarında bulunduğunu belirttiği gemiden yakıt ve yiyecek talebinde bulunulduğunu belirterek, "Geminin yakıtı bitmek üzere. Yakıt ve yiyecek talebinde bulunuldu. Ayrıca gemide meydana gelen makina arızası için gerekli aletleri istediler. Konu değerlendiriliyor. Şu anda bizim için önde olan yolcuların güvenliği. Elimizde net olmayan bilgilere göre, gemide 19 kişi var. Şu anda kaptanla irtibat kuruyoruz" dedi.

4 kişilik gemi mürettebatının Kaptan Cumhur Tunçel, başmakinist Hüseyin Karaaslan, gemici Egemen Erdoğan, yağcı Mehmet Göktaş’tan oluştuğu bildirildi.

YOLCU YAKINLARININ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Deniz otobüsünde bulunan personel ve yolcu yakınları, İzmit ve Gölcük limanlarındaki iskelelere gelerek beklemeye başladı. Gemide yağcı olarak görev yapan Mehmet Göktaş’ın kardeşi Mümin Göktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin geminin makine bölümünde çalıştığını söyledi. Ağabeyi ile bağlantı kurmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Göktaş, "Bizler de tamamen medya aracılığıyla öğrendik. Çok kez denememize rağmen telefonla bağlantı kuramadık" dedi.

Göktaş, ağabeyinin evli ve iki çocuk babası olduğunu ifade ederek, "Ailece merakla bekliyoruz ne olacağını. Yaklaşık 5 yıldır bu gemilerde çalışıyor. Güzel haberler bekliyoruz. Yetkililerle görüştük. Endişe edilecek bir durumun olmadığını ve sabırlı olmamız gerektiğini söylediler" diye konuştu.



