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Deniz otobüsüne bomba ihbarı!

İDO yetkilileri aramanın tamamlanmasının ardından seferlere devam edileceğini duyurdu

17 Ağustos 2015 22:01

Yalova’nın Çınarcık ilçesinden bu akşam İstanbul’a yolcu taşıyacak olan deniz otobüsünün seferi yapılan bomba ihbarı nedeniyle durduruldu. Tüm yolcular indirildikten sonra, kaptanın haber vermesi üzerine gelen polisler tarafından deniz otobüsünde detaylı arama yapıldı.

Çınarcık’ın Esentepe Beldesi’nden bu akşam saat 17.40’ta İstanbul’a yolcularını taşıyacak olan İDO’ya ait ’Yeditepe’ adlı deniz otobüsünde bomba olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine sefer durduruldu, kaptan da polise haber verdi. İskeleye gelen ekipler 400 yolcu kapasiteli deniz otobüsündeki tüm yolcuları indirip arama çalışmasına başladı.

İDO yetkilileri aramanın tamamlanmasının ardından seferlere devam edileceğini duyurdu.

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