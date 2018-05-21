"Deniz Nakliyat'ın filosu boşaldı, Vatan ve Millet'i Yunanlar aldı"

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Deniz Nakliyat’ın iki gemisinin Yunan şirketler tarafından satın alındığını yazdı. Ülker, "Bu şirket yavaş yavaş filosunu kaybetti. Bir başka deyişle filosu şu anda boşalmış durumda" dedi. 1955’te kurulan ve ‘adeta okul gibi denizci yetiştiren’ bu kamu işletmesinin 2000 yılında özelleştirilmesinden itibaren filosunu kaybettiğini belirten Ülker, şirketin internet sitesinde yazan DN Vatan ve DN Millet gemilerinin de satıldığını duyurdu.

Ülker, Yunan denizcilik şirketi Blue Sea’nin, Millet isimli 196 metre boyundaki gemiyi 14.5 milyon dolara, Pire merkezli Polforce Shipping’in ise 196 metre uzunluğundaki Vatan isimli gemiyi 15 milyon dolara satın aldıklarını ifade etti.

Ülker şöyle devam etti:

Türk denizcilik sektörü denildiğinde akla gelen ilk şirket Deniz Nakliyatı olarak bilinir. Sektörün amiral gemisi olan şirketin resmi sitesinde geçmiş anlatılırken, 1071’de Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya gelen Türklerin tarihi ile birlikte anılıyor. 1955’te kurulan ve adeta okul gibi denizci yetiştiren işte bu şirketin filosunda bir dönem 70’ten fazla gemi vardı. 2000’de bin 700 çalışanı olan şirket, 27 gemisiyle birlikte özelleştirildi. 110 milyon dolarlık bu özelleştirmede ise Türk denizcilik sektörünün öncü isimleri aldı. Armatörler Denizcilik ve Nakliyat A.Ş adlı bu ortak girişimde yüzde 20’lik pay Kaptanoğlu Ailesi’ne ait. Geri kalan yüzde 80’lik hisse yüzde 10’luk paylar halinde bölünmüş durumda. Bu payların sahipleri ise Deval Denizcilik, Okyanus Denizcilik, Mardeniz, Diler Denizcilik, Med Marine Kılavuzluk, Evren Denizcilik, Akmar Denizcilik ve Sabancı ailesine ait Yasa Gemi İşletmeciliği…

Millet’in adı Amilla olarak değiştirildi

İşte bu şirket yavaş yavaş filosunu kaybetti. Bir başka deyişle filosu şu anda boşalmış durumda. Şirketin internet sitesine bakınca iki gemi görünüyor ancak bu gemiler de duyduğuma göre satıldı. Filoda görünen ancak geçtiğimiz günlerde satılan gemiler DN Vatan ve DN Millet. Vatan ve Millet gemilerini alanlar ise Yunanistan merkezli iki farklı denizcilik şirketi. Yunan denizcilik şirketi Blue Sea, 58 bin DWT’lik DN Millet isimli 196 metre boyundaki gemiyi filosuna kattı. Yunanların Millet gemisi için ödediği fiyat 14.5 milyon dolar. 2011 yılında Deniz Nakliyatı adlı şirketin filosuna katılan geminin yapım yeri Güney Kore… Geçtiğimiz günlerde de DN Millet’in kardeşi DN Vatan satıldı. Yine 196 metre uzunluğundaki bu dökme kuru yük gemisinin tonajı da aynı. Vatan’ın satış fiyatı 15 milyon dolar. DN Vatan adlı gemiyi alan da yine Yunanistanlı; Pire merkezli Polforce Shipping. Şirketin resmi sitesinde görünmesine rağmen satılan gemilerden Millet’in adı da Amilla olarak değiştirildi.