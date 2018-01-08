Deniz Naki silahlı saldırıya uğradı

Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Almanya'da silahlı saldırıya uğradı. Deniz Naki'nin saldırı sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Amed Spor Kulübü'nün resmi Twitter sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 01:15'te Amedspor futbolcusu Deniz Naki'nin bulunduğu arabaya, Almanya'da Aachen otobanında kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

Saldırı sonrası Naki'nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Deniz Naki geçen aylarda “Barış” çağrısı yaptığı tweetleri nedeniyle, “Terör örgütü propagandası” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Naki’nin bu cezasını 5 yıl erteleyerek futbolcunun hapse girmesine gerek olmadığına hükmetmişti.