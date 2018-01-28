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Spor

Deniz Naki PFDK'ya sevk edildi

''Ayrımcılık ve ideolojik propaganda''

28 Ocak 2018 20:02

Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki internette yayınlanan açıklamaları nedeniyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden şu açıklama yapıldı:

Hukuk Müşavirliği'nce 28.01.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "ayrımcılık ve ideolojik propagandası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Deniz Naki'nin''İdeolojik propaganda ve ayrımcılık'' nedeniyle PFDK'ya sevkedilmesine yol açan video: 

 

 

 

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