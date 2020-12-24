Deniz Naki'nin Almanya'da tutuklandığı iddia edildi

Türkiye'de Gençlerbirliği ve Amedspor forması giyen futbolcu Deniz Naki'nin Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu olduğu belirtiliyor.

Almanya'da Aachen savcılığı, futbolcu Deniz Naki hakkında 'suç örgütü üyeliği' şüphesiyle soruşturma başlattı. Alman medyasında yer alan haberlerde Naki’nin uzun süredir tutuklu olduğu bilgisi verildi. Soruşturmada son olarak geçen cuma günü, bir kişinin daha tutuklandığı belirtiliyor.

Aachen Savcılığı Sözcüsü Jan Balthasar soruşturma ile ilgili olarak, "Şüpheli bir suç grubundan iki kişinin tutuklandığını teyit edebilirim” dedi. Grubun amacının "suç faaliyetleriyle para kazanmak olduğunu" belirten Balthasar, "Bunlar, özellikle gasp ve uyuşturucu suçlarını içeriyor" şeklinde konuştu. Balthasar ayrıca, "Sanıkların PKK'ya sempati duyduğuna dair göstergeler var. Ancak şu anda özellikle PKK için mali kaynak üretildiğini teyit edemiyoruz" dedi.

Alman basını suçlamaları aktardı

Die Welt gazetesinin müfettişlerden edindiğini belirttiği bilgilere göre, Naki hakkında gasp, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve ülkede 'rocker' olarak nitelenen tarzda bir suç grubu kurulması gibi iddialar öne sürülüyor. Kuzey Ren-Vestfalya'daki yetkililerin Naki hakkında 2018'den bu yana delil topladığı söyleniyor. Haberde ayrıca yaklaşık on iki kişinin iddia edilen suç grubunun üyesi olduğu söyleniyor. Grubun Aşağı Saksonya ve Kuzey Hessen’de Aachen bölgesinden Belçika'ya kadar bir alanda etkili olduğu düşünülüyor. Müfettişlere göre, 2020'nin ortalarına kadar aktif olan grubun üyelerinin başka organize suçlarla da ilgisi var.

Naki'nin yanı sıra grubun lideri pozisyonunda olduğu söylenen Hüseyin Ö. de geçen cuma sabahı Aachen'de tutuklandı. Evinde bulunan bir miktar nakit paraya el konulan 42 yaşındaki Ö.’nün, Naki hakkında da ifade verdiği belirtiliyor. Ö.'nün 2019 yılında da başka bir suçlama nedeniyle bir yıldan fazla süre tutuklu kaldığı öğrenildi.

Hakkında daha önce yapılan benzer suçlamaları reddeden ve bu son suçlamalarla ilgili Temmuz ayından bu yana tutuklu olduğu belirtilen 31 yaşındaki Deniz Naki cephesinden ise bir açıklama gelmedi.