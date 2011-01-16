Deniz Kuvvetleri'ndeki soruşturmada çocuk pornosu da çıktı

T24 - Deniz Kuvvetleri’nden ele geçirdikleri gizli belgeleri yabancı istihbarat birimlerine sattıkları iddia edilen “askeri casusluk ve şantaj” çetesi soruşturmasına çocuk pornosu da dahil edildi.

Polis, şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen bir emekli Albayın da aralarında bulunduğu 50 kişi hakkında işlem yapmıştı. Bu kişilerin evlerinde ve görev yaptıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri bulunmuştu. Ayrıca zanlıların bilgisayar hard diskleri incelenmek üzere kopyalanmıştı. Soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklanmıştı.



Öğretmen teğmen de var

Elde edilen bu verilerin incelenmesi ile soruşturma yeni bir boyut kazandı. Polis, 26 muvazzaf subayın bilgisayarında çocuk pornosu görüntüleri tespit etti. 26 muvazzaf subayın arasında en dikkat çeken isim ise bir Tuğamiral oldu. Amiralin de aralarında bulunduğu 2 albay, 1 yarbay, 22 yüzbaşı ve teğmenin bulunduğu kişiler hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Çocuk pornosu suçundan haklarında yeniden işlem yapılan bu kişilerin arasında Sultanbeyli Lisesi’nde Milli Güvenlik dersleri veren Teğmen A.Ç.Ç. de bulunuyor. İlişkiye girdiği kadınların görüntülerini gizlice çeken ve okuldaki kız öğrencilerle yakınlaşan A.Ç.Ç. hakkında 12 kız öğrenci şikayetçi olmuştu. Polis, 26 muvazzaf hakkında hazırlanan dosyayı, önceki gün soruşturmayı yürüten Fikret Seçen’e gönderdi.



Bölge mahkemelerine gönderilecek

Çocuk pornosu suçundan hakkında soruşturma başlatılan 26 muvazzafın ilerleyen günlerde soruşturma savcısı Fikret Seçen’e yeniden ifade verecekleri öğrenildi. Çocuk pornosu suçunun ağır ceza mahkemesinde görülmeyeceği için savcı Seçen’in soruşturma dosyalarını tek tek bölge mahkemelerine göndereceği öğrenildi.



