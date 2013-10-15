Deniz Kuvvetleri'ndeki istifalar sonrası atama zinciri koptu...

Deniz Kuvvetleri Komutanı olmaları beklenen Oramiral Atilla Kezek ve Tuğamiral Sami Örgüç istifalarının ardından “Kararlıyız, geri dönmeyiz” dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, 2015’in 30 Ağustos’unda görevi bırakacak. Bostanoğlu’ndan sonra en kıdemli isim olarak Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele geliyor. Ancak Kösele, Askeri Casusluk davasında yargılanıyor. Kösele’den sonra 2015 yılında “koramirallik” rütbesinde 4 yıllık görev süresini doldurabilecek başka bir amiral bulunmuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’ndan sonra ikinci adam olarak bilinen ve Deniz Kuvvetleri’nin “kara kutusu” olan Kurmay Başkanı Koramiral Atilla Kezek ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Başkanı Tuğamiral Sami Örgüç istifa etti.

Geleceğin Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak gösterilen Kezek’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, gizlilik dereceli dosyalar ve personel dosyaları dahil olmak üzere tüm evrakları imzalama yetkisi bulunuyor. Donanmanın tüm gizli bilgilerine vakıf olan Kezek’in istifası, bu yıl 29 Ocak’ta emekli olan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’den sonra Deniz Kuvvetleri’nde tutukluluklara verilen ikinci en ciddi tepki mesajı oldu.

Ünsal ve Yürekli Balyoz mahkûmu

Levent İçgen’in Vatan’daki haberine göre, Yargıtay 9. Dairesi, 361 sanığın yargılandığı “Balyoz” davasında 237 sanık için verilen kararları onamış, 88 sanığın mahkumiyet kararını ise bozmuştu. Denizcilerden mahkumiyeti onanan muvazzaf komutanlar arasında Donanma Komutan Yardımcısı Tuğa. Ali Sadi Ünsal ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkan Yardımcısı Tuğa. Şafak Yürekli de bulunuyor.

Dönüş yok

Kezek ve Örgüç, Yargıtay’ın 9 Ekim’deki Balyoz kararının ardından istifalarını sundu. Kezek’in “Bizim yerimiz onların yanıydı” diyerek, hüküm giyen arkadaşlarına destek çıktığı öğrenildi. İki komutan da Karargâh’ın “istifa etmeyin” çabalarına “Kararlıyız, geri dönmeyiz” yanıtını verdi.

Zinciri kopardı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Bostanoğlu, 2015’in 30 Ağustos’unda görevi bırakacak. Bostanoğlu’ndan sonra en kıdemli isim olarak Donanma Komutanı Koramiral Veysel Kösele geliyor. Ancak Kösele, Askeri Casusluk davasında yargılanıyor. Kösele’den sonra 2015 yılında “koramirallik” rütbesinde 4 yıllık görev süresini doldurabilecek başka bir amiral bulunmuyor. İşte bu noktada 2016 yılında oramiralliğe terfi alması beklenen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kora. Atilla Kezek’in, teamüllerin aksine bir yıl erken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na atanması bekleniyordu.

Yeni istifalar olacak iddiası

İki komutan dışında şu ana kadar Karargâh’a ulaşmış yeni bir istifa dilekçesi olmadığı öğrenildi. Ancak yeni istifaların gelebileceği öngörülüyor. Kezek ve Örgüç’ün istifa etmesinin ardından tutukluluklar nedeniyle büyük darbe yiyen Deniz Kuvvetleri komuta kadrosunda terfi ve atama zinciri yeniden koptu. Geçen ağustos ayında gerçekleşen YAŞ’ta (Yüksek Askeri Şura), Deniz Kuvvetleri’nde vekaleten yürütülen komutanlıklara atamalar yapılmış ve boşluklar doldurulmuştu.

112 denizci

TSK’da geçen yılın verilerine göre 253 subay tutuklu. Bunun 112’si Denizci. İki oramiral kadrosu olan Deniz Kuvvetleri’nde bu yıl sadece Bülent Bostanloğu oramiral kadrosunda bulunuyor. Kezek’in istifasından sonra ise 5 koramiral kadrosu olan komutanlıkta, 3 koramiral kaldı.

‘Beni kim savunacak?’

Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Koramiral Deniz Cora’nın babasının cenaze törenine katılan eski Donanma Komutanı emekli Ora. Nusret Güner, Yargıtay’ın kararını, “Beni kim savunacak? Beni önce kendi adamım (Genelkurmay) savunacak. Çünkü benim ne kadar masum olduğumu o biliyor. Ben niye istifa ettim, işte bunun için” demişti.

‘Haksızlığa duyarlı olun’

Ergenekon davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Başbuğ, toplumda bölünmüşlüğün derinleşmekte olduğunu ifade ederek, “Yargı alanında haksızlıklara ve zulme uğrayanların sesine, toplumun bütün kesimleri duyarlı olmalıdır. Toplumumuzun ihtiyaç duyduğu barış ve esenlik bunu zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hasdal’dan tepki mektubu: İyi seyirler

Balyoz davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay tarafından onanan subaylar, Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu’na sitem dolu birer bayram tebriki gönderdi. Komutanlar, Özel’e gönderdikleri tebrikte, “Yaşananlara sessiz kalanların vicdani rahatsızlıklarının, bir ömür boyu kendilerini takip edeceğine şüphemiz olmadığını ifade ederiz” dedi. Mektuplarda şöyle denildi:

“Sayın Oramiral Bülent Bostanoğlu,

Devletimiz, milletimiz ve vatanımız uğrunda nice hizmetler veren, halen komutan makamını işgal ettiğini Deniz Kuvvetleri’nin birer üyesi olan bizler, Kurban Bayramınızı sağlık ve mutluluk dilekleriyle kutlar, özgür günlerinizin devamını dileriz. Hukuk süreci tamamlanmadı. Çok güzel şeyler olacak söylemlerinizle devam eden süreç Yargıtay’ın hukuksuzluğu onaylaması ile sonuçlandı. Deniz Lisesi’nden itibaren lekesiz, tertemiz muhafaza ettiğimiz üniformalarımıza yağan iftira yağmurunun ilk günkü azim, irade ve kararlılığımızdan hiçbir şey kaybettirmediğini vurgulamak isteriz. 9 Ekim’de verilen Yargıtay kararı neticesinde, Hasdal’da tüm Kara Kuvvetlerine mensup subaylar tahliye olmuş, 45 denizci ve 2 jandarma olmak üzere toplam 47 kişi kalmış durumdadır.

TCG Hasdal’ın bugüne kadar gösteremediğiniz komutanızdan çıkmasının, omuzlarınızdan büyük bir yükü kaldırdığı inancıyla siz komutana, TCG Hasdal’dan iyi seyirler dileriz. Bismillah makineler tamam. TCG Hasdal personeli.“