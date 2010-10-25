Deniz Kuvvetleri'ndeki 'fuhuş çetesi'ne yönelik 40 kişinin evinde arama yapıldı

T24 - Deniz Kuvvetleri'nde var olduğu iddia edilen “fuhuş çetesi” soruşturmasında 9 ilde, 3'ü sivil, 11'i muvazzaf subay toplam 40 kişinin ev ve ofislerinde savcı gözetiminde arama yapıldı. Arama yapılan evlerden biri Savunma Sanayi Müsteşarlığı Daire Başkanı'na ait. Bazı TÜBİTAK görevlilerinin de ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

“Ergenekon” soruşturmasını yürüten savcıların talimatı üzerine Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bazı subayların ev ve ofislerinde arama yapılıyor.

"Fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik" soruşturma kapsamında, "’özel hayatın gizliliğinin ihlali"ne ilişkin verilen talimat üzerine, 9 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği arama kararı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında askerlerin de bulunduğu 40 kişiye ait ev ve işyerinde arama başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "fuhuşa aracılık ettikleri, bu şekilde elde ettikleri bilgiler ve kaydettikleri görüntülerle bazı bürokratlar ile askerlere şantaj yapmayı amaçladıkları öne sürülen kişilere yönelik" soruşturma kapsamında, bazı muvazzaf ve emekli subayların müşteki sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.



