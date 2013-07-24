Deniz Kuvvetleri’nde cinsel taciz iddiası

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, bir uzman çavuşun çok sayıda askere, üst-ast ilişkisi içinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Skandal, tacize uğrayan 10 askerin şikayetiyle ortaya çıktı, uzman çavuş tutuklandı. Son. TV'den Ömer Adıyaman'ın haberine göre skandal taciz, 28 Aralık 2012 tarihinde sözlü ve fiili tacize uğrayan erlerin şikâyet etmesi üzerine ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, V. A., Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı gemideki görevi sırasında astları konumundaki erlere, emir / komuta zinciri çerçevesinde cinsel tacizde bulundu. İddianameye göre tacize uğrayan çok sayıda er, dayanılmayacak noktaya gelince üstlerine durumu anlattı.

Sözlü ve fiziksel cinsel taciz

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda bağlı Vardabandra isimli gemide görevli kıdemli Uzman Çavuş V. A., emrinde bulunan erler A. K., Y. B., M. Ç., M. C. B., S. H., M. A., M. Y., T. K., Ö. E. ve S. K. tarafından şikayet edildi. Erler, askeri savcılığa verdikleri ifadelerde görev yeri olan gemiye katılmalarından birkaç ay sonra üst komutanları olan V. A.’nın hem sözlü hem de fiziksel cinsel tacizlerine uğradıklarını öne sürdüler.

Önce şikayet etmediler

İfadelerde, V. A.'nın erlerin göğüslerini sıktığı ve okşadığı, cinsel organını kalçalarına yasladığı ve ellediği, yanak ve boyun bölgesini öptüğü ve yaladığı iddia edildi. V. A.'nın elindeki erkek cinsel organı şeklindeki oyuncak ile kendilerine sürekli şaka yaparak taciz ettiğini öne süren erler, bu durumu uzun süre ast-üst ilişkisi nedeniyle şikâyet konusu etmediklerini belirttiler.

Uzman Çavuş tutuklandı

Şikâyetler üzerine Uzman Çavuş V. A. hakkında toplam 4 adet iddianame hazırlandı. V. A. hakkında, “Müteaddit zincirleme hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kullanılmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan üç, “Astına hakaret etmek ve kötü davranmak” suçundan da bir iddianame hazırlandı. Olayların ortaya çıkmasıyla ifadesi alınan V. A. 24 Ocak 2013 tarihinde tutuklanarak 1. Ordu Komutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevi'ne konuldu.