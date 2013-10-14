Deniz Kuvvetleri’nde Balyoz istifaları

Yargıtay’ın Balyoz davası kararlarının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda arka arkaya istifaların yaşandığı öğrenildi. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Atilla Kezek’in yanı sıra 5-6 amiralin daha istifa dilekçesi verdiği kaydedildi. İstifalarda Yargıtay’dan 9 Ekim’de çıkan kararın etkili olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinden İlhan Taşçı’nın haberine göre, ocak ayında Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in Balyoz davasına tepki olarak istifa etmesinin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yeni istifalar geldi. Yargıtay’ın kararını açıklamasının ardından Koramiral Atilla Kezek, “Bizim yerimiz onların yanıydı” diyerek Balyoz davasında hüküm giyen arkadaşlarına destek çıktı. Atilla Kezek dışında DKK Teknik Başkanı Tuğamiral Sami Örgüç’ün de istifa ettiği iddia edildi.

Bu istifalarda birlikte 5-6 amiralin daha istifasının gündemde olduğu kaydedildi. Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Koramiral Deniz Cora’nın kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren babası Mehmet Cora’nın Fenerbahçe Camisi’ndeki cenaze törenine katılan eski Donanma Komutanı Nusret Güner, Yargıtay’ın kararını şu sözlerle değerlendirmişti:

‘Beni önce kendi adamım savunacak’

“Bu kadar masum, temiz insana sesini çıkarmıyor. Yazıklar olsun. Beni kim savunacak? Beni önce kendi adamım (Genelkurmay) savunacak. Çünkü benim ne kadar masum olduğumu o biliyor. Ben niye istifa ettim, işte bunun için istifa ettim. Hepsinin masum olduğunu biliyorum. Ancak elimden bir şey gelmiyor. Ben personelimi koruyamazsam kim koruyacak? Efendim kimse yargının arkasına sığınmasın yetkililer bunun hesabını verecekler. Hiçbir yerde veremezlerse ilahi adalete verecekler bunun hesabını. Yandaş medya bir tarafta, yandaş muhalefet bir tarafta el ele kol kola ilerliyorlar. Allah’a inanan bir insanım, hepsi yarın hesap verecekler. Türk milleti sağduyuludur, her şeyi anlar. Şimdi başka bir arkadaşımın annesi vefat etti yarın (bugün) cenazesi defnedilecek. Bu insanlar hüngür hüngür ağlıyorlar.”

'Adi Başbakan' parolasıyla gündeme gelmişti

Koramiral Kezek, 2010’da, nöbet tutan askerlere parola olarak “Adi Başbakan” dedirttiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Nöbet tutan erlere “Adi Başbakan” dedirten Tümamiral Atilla Kezek, YAŞ’ta terfi ettirilerek Koramiralliğe yükseltildi. Taraf’ın kamuoyuna duyurduğu “Parola” skandalının ardından hakkında inceleme başlatılan Kezek’in dosyası kapatılmış ve terfi yolu açılmıştı.

Olay, 22 Mayıs 2010 tarihinde Taraf’ta sürmanşetten yayımlanan “Parola: Adi Başbakan” haberiyle kamuoyuna duyurulmuştu. Erdek Mayın Filosu Komutanlığı’nda yaşanan parola rezaleti, AKP ve hükümetin sert tepkisini çekmişti. Filoya bağlı Erdek Deniz Üs Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı’nda nöbet tutacak askerlere Şubat 2010 ayında kullanılmak üzere 25 Ocak 2010 tarihli 3700-76-10 resmî numarasıyla gizli bir parola listesi hazırlanmıştı. Kullanılacak parolalardan biri “Adi”, cevabı ise “Başbakan”dı. Yani bir askere parola olarak “Adi” diye sorulduğunda, karşılığında cevap olarak “Başbakan” kelimesi alınıyordu.

Tümamiral Kezek onayladı

Bu resmi evrak 25 Ocak 2010’da, o dönem Mayın Filosu Komutanlığı yapan Tümamiral Atilla Kezek’in bilgisine sunulmuş, Kezek bu evrakı onaylamış, yürürlüğe koyarak tüm birimlere dağıtmıştı. Taraf’ın olayı ortaya çıkarmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilgili kişiler hakkında soruşturma açmış, soruşturma neticesinde 3 Haziran 2010’da ifadeleri alınmak üzere Erdek Deniz Üs Komutanı Deniz Albay Bülent Keçeci, Harekat Şube Müdürü Deniz Binbaşı Ramazan Akavcı, Harekat İstihbarat İKK Güvenlik Şube İdari İşler Astsubayı Üs Çavuş Çağrı Güler ve Erdek Deniz Üs Komutanlığı Harekat Şubesi’nden Kıdemli Üs Çavuş Yılmaz Samur mahkemeye çağrılmıştı.

Beşir Atalay'dan plaket aldı

Atilla Kezek, 2009’da Sahil Güvenlik Komutanı olduğu dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a veda ziyareti düzenlemiş ve Kezek Atalay'dan teşekkür plaketi almıştı.