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Deniz Kuvvetleri'nde 30 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi

31 Ekim 2018 14:36

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK\'daki \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen \'Ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay rütbesinde, toplam 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonlarda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 12\'sinin aktif görevde olduğu belirtilirken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor. 

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