-DENİZ KUVVETLERİ SÖZLEŞMELİ SUBAY ALACAK ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mühendis, tabip ve öğretmen olmak üzere sözleşmeli bay ve bayan subay alacak. Buna göre bilgisayar, elektronik, elektrik ve kimya branşında mühendis, pratisyen branşında tabip ve eğitim ekonomisi ve planlaması branşında öğretmen alınacak. Adaylar başvurularını, 15 Ekim 2010 tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığına yapacak. Giriş koşulları, başvuru için istenen belgeler ve örnekleri yapılacak sınavlar ve sözleşmeli subaylık ile ilgili tüm bilgiler, ''www.dzkk.tsk.tr internet adresinde yer alıyor.