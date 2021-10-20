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Deniz Kuvvetleri'ne ilk Aksungur SİHA teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı

20 Ekim 2021 20:00

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Birazdan yeni bir müjdemiz olacak, beklemede kalın” dedi.

Demir, yaklaşık 10 dakika sonra yaptığı ikinci paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İlk Aksungur'u teslim ettik! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli Aksungur SİHA testleri başarı ile tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aksungur SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun.”

"Orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemi"

Aksungur TUSAŞ’ın web sitesinde şu ifadelerle anlatılıyor:

“Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri'ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden orta irtifa uzun havada kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40 bin feet’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.”

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