Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri" 

ANKARA (DHA) - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında \"Fiili Silah Atış Eğitimleri\" icra edildi.

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