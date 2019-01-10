Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan, Ege ve Doğu Akdeniz'de "Fiili Silah Atış Eğitimleri"
ANKARA (DHA) - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" icra edildi
10 Ocak 2019 15:14
ANKARA (DHA) - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Fırkateyn, Korvet, Hücumbot ve Karakol gemileri tarafından, Ege ve Doğu Akdeniz’de 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında \"Fiili Silah Atış Eğitimleri\" icra edildi.
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