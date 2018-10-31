Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'FETÖ' ile irtibatlı olan 12'si aktif görevli 30 personeli hakkında gözaltı kararı aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada kapsamında 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen ve 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı olan şüphelilerden, 12'sinin aktif görevde olduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada, şüphelilerin FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatlarının tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam ediyor.