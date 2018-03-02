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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu: 16 kişiye gözaltı kararı

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

02 Mart 2018 12:39

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin olarak soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si halen görevde olan 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve gözaltı işlemlerine başlandığı bildirildi.

 

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