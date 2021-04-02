Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Emniyet’te FETÖ operasyonu: Toplam 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ilişkin yürütülen FETÖ soruşturmasınca gözaltı kararları verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilmiş 2’si binbaşı, biri yüzbaşı, 2’si üsteğmen, halen görev başında olan 12’si astsubay ve 9’u uzman çavuş olan toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Öte yandan başsavcılık Emniyet içinden 32 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamalar şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan;

-Daha önce ihraç edilmiş olan 2 binbaşı,

-Daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı,

-Daha önce ihraç edilmiş olan 2 üsteğmen,

-3’ü görevde 12 astsubay,

-7’si görevde 9 uzman çavuş,

-Daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci,

-Askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam,

Olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, 02.04.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Emniyet’e ilişkin soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, (7’sinin) HTS analiz çalışmaları sonucu Bylock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ /PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6’sı 1. sınıf, 2’si 3.sınıf, 2’si 4.sınıf emniyet müdürü, 1’i emniyet amiri, 9’u komiser, 5’i komiser yardımcısı, 7’si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde 02.04.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.