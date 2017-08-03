Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 'FETÖ' hâlâ içimizde

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, HSK’dan 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yürütülen adli soruşturmalar ile ilgili işbirliği istedi. Komutanlığın HSK'ya temmuz ayında gönderdiği yazıda “Örgütün yine kendi mensuplarının terfilerinin önünü açmak için sicil, takdir, atama, akademi ve yabancı dil sınavlarında birbirlerini destekledikleri, disiplin ve adli işlemlerde korudukları” uyarısında bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberi aynen şöyle:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen adli soruşturmalar ile ilgili işbirliği uyarısı yapıldı. Komutanlık, örgüt mensuplarının “gelinen aşamada da” disiplin ve adli işlemlerde birbirlerini koruduğunu, terfilerinin önünü açtığını bildirdi. Örgüt mensupları hakkında yapılan adli ve idari işlemleri gerçekleştiren personelin dokunulmazlığının olduğunu belirten Komutanlık, buna karşın bu personel hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, savcılıkların işlem başlattığını, hatta komutanlıklardan soruşturma izni talep ettiğini bildirdi, bu durumun mücadeleye zarar verdiğini ifade etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan suç duyuruları ve davaların sürecine ilişkin HSK’ye Temmuz ayı başında yazı yazdığı öğrenildi. Yazıda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda devletin bekasını sağlamak amacıyla mücadelenin yürütüldüğü belirtildi.

‘Adli işlem’ uyarısı

Mücadele içinde adli makamlarla işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirten Komutanlık, “Örgütün, amaçlarını gerçekleştirmek ve kendi mensuplarını gizlemek için hücre tipi yapılanmaya gittiğini, özel iletişim kanallarını ve örgüt karşısında yer alabilecek kişilere yönelik tasfiye yöntemlerini kullandığını” ifade etti. Komutanlığın, “Gelinen aşamada, örgütün yine kendi mensuplarının, terfilerinin önünü açmak ve avantajlı konuma getirmek için sicil, takdir, yurtdışı görev, atama, akademi ve yabancı dil sınavları kapsamında destekledikleri, disiplin ve adli işlemlerde korudukları” uyarısında bulunması dikkat çekti.Komutanlık yazısında, dikkat çeken bir uyarıda daha bulundu. Yazıda, OHAL sistemi içinde KHK’ler kapsamında karar alan, görevlerini yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve ceza sorumluluklarının olmadığı anımsatması yapıldı.

Sorumsuzluk düzenlemesinin “açık” olduğunun belirtildiği yazıda, “Son zamanlarda örgüt mensuplarının, Cumhuriyet Başsavcılıkları’na, görev yapan personel hakkında suç duyurularında bulundukları Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından da söz konusu suç duyuruları kapsamında bazı soruşturma işlemleri gerçekleştirildiği, komutanlıktan soruşturma izni dahi talep ettikleri” belirtildi. Komutanlık, yapılan suç duyuruları üzerinden soruşturma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin işlem makamındaki personelin moral ve motivasyonunun olumsuz etkilediği, mücadeleye de zarar verdiği uyarısını yaptı.

‘Tehdit ediyorlar’

Komutanlığın bir uyarısı da, örgüt üyeliği iddiası ile yürütülen idari işlemler için tehdit alındığı yönünde oldu. “Örgüt mensupları, haklarında tesis edilen işlemlere karşı ve bu işlemleri gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında sosyal medya aracılığı ile hakaret, tehdit gibi paylaşımlarda bulunmakta, karalayıcı ve kamuoyu oluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedirler” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, bunlar için de suç duyurularının yapıldığı ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak idari işlemler için ayrı bir birim kurulduğunun belirtildiği, elde edilen bilgilerin adli makamlarla da paylaşıldığının ifade edildiği yazıda, “Ancak, örgüt ile mücadelede kurumlararası bilgi paylaşımı ile işbirliğinin büyük öneminin olduğu” ifade edildi.