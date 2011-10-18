-Deniz korsanlığı 2011'de rekor seviyeye ulaştı KUALA LUMPUR (A.A) - 18.10.2011 - Denizlerde gemilere yapılan korsan saldırıları bu yılın ilk 9 ayında rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası Denizcilik Bürosu, ocak ayından eylül ayının sonuna kadar deniz korsanlarının dünya genelinde gemilere 352 saldırı düzenlediğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 289 olmuştu. Uluslararası Denizcilik Bürosu yetkilisi Pottengal Mukundan, saldırıların çoğunun Somalili korsanlar tarafından yapıldığını söyledi. Mukundan, "Denizlerdeki korsanlık ve silahlı soygunlarla ilgili bu yılın ilk 9 ayında bize ulaşan rakamlar, geçen yılların aynı dönemindeki rakamların hepsinden daha yüksek" dedi. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde korsanlar 199 gemiyi kaçırmak istedi ancak sadece 24 gemiyi ele geçirebildiler. Korsanlar geçen yıl aynı dönemde 35 gemiyi kaçırmıştı. Gemi kaçırma vakalarındaki düşüşün, Aden Körfezi'nde 2009 yılından bu yana görevlendirilen deniz kuvvetlerinin başarılı müdahaleleri ve gemilerde alınan daha iyi güvenlik önlemleri sayesinde sağlandığı belirtildi. Mukundan, "Somalili korsanlar artık gemi kaçırmanın ve istedikleri fidyeyi almalarının daha zor olduğunu düşünüyor. Deniz kuvvetleri mükemmel çalışmalarından dolayı övgüyü hak ediyor" dedi.