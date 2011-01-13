-DENİZ KOMANDOLARI YARDIMA KOŞTU AMA ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, TCG-Gaziantep gemisindeki deniz komandolarının, Umman'ın 200 deniz mili açığında deniz haydutlarının saldırısına uğradığını belirterek yardım isteyen Danimarka bandıralı LEOPARD isimli yük gemisinde, arama ve kontrol yaptığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, Umman'ın 200 deniz mili açığında seyreden Danimarka bandıralı LEOPARD isimli bir yük gemisinin, deniz haydutlarının saldırısına uğradığını belirterek, dün gece telsizle yardım çağrısında bulunduğu ve daha sonra gemi ile irtibatın kesildiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında şu bilgilere yer verildi: ''Bugün öğle saatlerinde yardım isteyen geminin bulunduğu mevkiye ulaşan TCG Gaziantep, denizden ve havadan keşif yapmış, geminin motorlarının susmuş olduğu ve gemide herhangi bir insan hareketinin (ne deniz haydudu ne de mürettebat) olmadığı görülmüştür. Gemiye çıkmak için izin isteyen TCG Gaziantep Komutanına izin, Türkiye saatiyle 16.00'da (yerel saatle 18.00) verilmiştir. Gece karanlık şartlarında gemiye çıkan Türk deniz komandoları, arama ve kontrollere devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.''