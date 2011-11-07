T24 LogoT24 Logo
Spor

Deniz kızı rekora hazırlanıyor

Şahika Ercümen, 10 Kasım’da sadece palet kullanarak 70 metreye, 11 Kasım’da paletsiz 60 metreye inmeyi deneyecek

07 Kasım 2011 02:00



T24- Dünya Sualtı Sporları Federasyonu gözetiminde Mısır’da çalışmalarını sürdüren deniz kızı Şahika Ercümen, 10 Kasım’da sadece palet kullanarak 70 metreye, 11 Kasım’da paletsiz 60 metreye inmeyi deneyecek



Milliyet'in haberine göre, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek 150 madalya kazanan sualtı sporcusu Şahika Ercümen, Dünya Dikey Dalış Rekoru’nu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 4 dalda milli sporcusu olan Ercümen, 67 metre ile ABD’li sporcu Tanya Streeter’a ait olan dünya dikey dalış rekorunu 70 metreye çıkartmayı hedefliyor.


‘İddiamızı ortaya koyacağım’


Türkiye’nin deniz kızı olarak adlandırılan Şahika, Mısır’ın Dahab kentinde 10 Kasım’da ilk denemesini yapacak. Şahika, Kızıldeniz’in derinliklerine sadece palet kullanırken bir klavuz ipini takip ederek 70 metreye inmeyi deneyecek. Şahika Ercümen, 11 Kasım’da ise başka bir rekor için dalacak. Milli sporcu bu kez palet bile kullanmadan 60 metreye inmeyi deneyecek. Şahika Ercümen, “Rekoru kırarak Türk sporcularında iddialı olduğunu göstermek istiyorum. Sponsor bulamadığım için çoğu masrafımı kendim karşılasam da rekoru ülkeme getirdiğimde karşılığını alacağım” diye konuştu


8 aydır günde 12 saat çalışıyor


Asıl mesleği diyetisyenlik olan Ercümen 26 yaşında.  3 yıldır kendini bu rekoru kırmaya adayan Ercümen, 8 aydır günde 12 saat antrenman dışında başka bir şeyle ilgilenmiyor. Aralıksız dalış antrenmaları yapan Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun sporcusu. Ercümen, 11 Şubat 2011’de Avusturya’da buz altından tek nefeste 110 metre mesafeyi yüzerek hem erkekler hem de bayanlarda “Buzaltı Dünya Yatay Dalış” rekorunu elde etmişti. Şahika Ercümen bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24