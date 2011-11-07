Deniz kızı rekora hazırlanıyor





T24- Dünya Sualtı Sporları Federasyonu gözetiminde Mısır’da çalışmalarını sürdüren deniz kızı Şahika Ercümen, 10 Kasım’da sadece palet kullanarak 70 metreye, 11 Kasım’da paletsiz 60 metreye inmeyi deneyecek





Milliyet'in haberine göre, Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek 150 madalya kazanan sualtı sporcusu Şahika Ercümen, Dünya Dikey Dalış Rekoru’nu kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun 4 dalda milli sporcusu olan Ercümen, 67 metre ile ABD’li sporcu Tanya Streeter’a ait olan dünya dikey dalış rekorunu 70 metreye çıkartmayı hedefliyor.





‘İddiamızı ortaya koyacağım’





Türkiye’nin deniz kızı olarak adlandırılan Şahika, Mısır’ın Dahab kentinde 10 Kasım’da ilk denemesini yapacak. Şahika, Kızıldeniz’in derinliklerine sadece palet kullanırken bir klavuz ipini takip ederek 70 metreye inmeyi deneyecek. Şahika Ercümen, 11 Kasım’da ise başka bir rekor için dalacak. Milli sporcu bu kez palet bile kullanmadan 60 metreye inmeyi deneyecek. Şahika Ercümen, “Rekoru kırarak Türk sporcularında iddialı olduğunu göstermek istiyorum. Sponsor bulamadığım için çoğu masrafımı kendim karşılasam da rekoru ülkeme getirdiğimde karşılığını alacağım” diye konuştu





8 aydır günde 12 saat çalışıyor





Asıl mesleği diyetisyenlik olan Ercümen 26 yaşında. 3 yıldır kendini bu rekoru kırmaya adayan Ercümen, 8 aydır günde 12 saat antrenman dışında başka bir şeyle ilgilenmiyor. Aralıksız dalış antrenmaları yapan Ercümen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun sporcusu. Ercümen, 11 Şubat 2011’de Avusturya’da buz altından tek nefeste 110 metre mesafeyi yüzerek hem erkekler hem de bayanlarda “Buzaltı Dünya Yatay Dalış” rekorunu elde etmişti. Şahika Ercümen bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.