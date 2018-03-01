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Deniz kenarında cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te deniz kıyısında cesedi bulunan kadının Nursemin Karasabun olduğu belirlendi

01 Mart 2018 16:41

Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te deniz kıyısında cesedi bulunan kadının Nursemin Karasabun olduğu belirlendi. Karasabun\'un baş dönmesi rahatsızlığına bağlı olarak denize düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasının arkasındaki deniz kıyısında, dün öğleden sonra
bulunan kadın cesedi morga kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir darp ve yara izi bulunmayan kadının Nursemin Karasabun olduğu belirlendi. Nursemin Karasabun\'un rahatsızlığı nedeniyle baş dönmesine bağlı olarak denize düşmüş olabileceği belirtilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Nursemin Karasabun\'un cenazesi bugün İzmit Fevziye Camii\'nde ikindi namazına müteakip Kent Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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