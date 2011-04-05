-DENİZ HAYDUTLARINA AMAN YOK ANKARA (A.A) - 05.04.2011 - Deniz haydutluğu ile mücadele faaliyetleri kapsamında TCG Giresun fırkateynince Aden Körfezi'nde iki deniz haydudu teknesi durduruldu. Tekneye çıkan SAT komandolarınca deniz haydutluğu faaliyetlerinde kullanılan mühimmat ve malzemelere el konuldu. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, Aden Körfezi Uluslararası Güvenlik Koridoru üzerinde keşif gözetleme görevi icra eden Japon Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait deniz karakol uçağı dün Somali kuzeyi 70 mil mesafede 2 deniz haydudu teknesi tespit etti. Ticari gemilere saldırı hazırlığında olduğunda belirlenen bu teknelerin bulunduğu alana TCG Giresun fırkateyni sevk edildi. Fırkateyn tarafından icra edilen gemi manevraları ve helikopter harekatı ile deniz haydudu tekneleri durdurulmasının ardından SAT komandoları tekneye çıktı. Şüpheli teknelerde bulunan ve deniz haydutluğu faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve mühimmata da el konuldu.