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Deniz Harp Okulu Komutanının kaçırılması davası;5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul 25

05 Ocak 2018 18:50

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, eski Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hazır bulundu. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel\'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı. 


 

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 

Son savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladığını açıkladı. Mahkeme, eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş\'ün işledikleri suçun sabit olduğu gerekçesiyle, \"Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı sanıkların Eski Tümamiral Mesut Özel\'in alıkonulması eylemine ilişkin ise \"Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçundan 12\'şer yıl hapis cezasına çarptırılmalarına da hükmetti. 


 

2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı\'nın ise, işledikleri suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Mahkeme firari sanıklar Mustafa Köroğlu ve Uğur Yıldız\'ın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.   


 

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sanıklar Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün\'ün üzerilerindeki silahlarla müşteki Mesut Özel\'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan aldıkları, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi\'ne götürdükleri belirtildi. Diğer sanıklar Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı\'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları kaydedildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan sanıklar Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan sanık Cüneyt Aydoğan\'ın ise Tümamiral Mesut Özel\'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri anlatıldı. 

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