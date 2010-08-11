T24 - 'Balyoz' davasında adı geçen ve savcılığa ifade veren isimler arasında yer alan eski Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk istifa etti.



Tuğamiralikte 4. yılı olan, YAŞ’ta Deniz Harp Okulu'ndan başka göreve atanan ve tümamiralliğe terfi ettirilmeyen Türker’in, tepki olarak istifa kararı aldığı belirtildi.



Deniz Harp Okulu’nda dün yapılan devir teslim töreninde, kendisine yapılan bu muameleyi haksızlık olarak niteleyen ve sert eleştirlerde bulunan Ertürk’ün, istifa dilekçesini Deniz Kuvvetleri’ne sunduğu kaydedildi.





DENİZ HARP OKULU KOMUTANI TUĞAMİRAL TÜRKER ERTÜRK KİMDİR?



1957 yılında Trabzon’da doğan Tuğamiral ERTÜRK, Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu eğitimlerini tamamlayarak 1979 yılında Donanmaya katılmıştır. Donanmada 15 yıl süre ile muhtelif gemilerde Branş Subaylığı, Bölüm Amirliği, II. Komutanlık ve Komutanlık görevlerini yapmış olup en son 1996–1998 tarihleri arasında TCG ALÇITEPE Komutanlığını deruhte etmiştir.

Tuğamiral Türker ERTÜRK 1979 yılında muhabere görev öncesi, 1983 yılında Denizaltı Savunma Harbi ve 1988 yılında Harekat İhtisas Kurslarını görmüş bilahare 1990 yılında Deniz Harp Akademisi, 1992 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve 1999 yılında Roma’da Nato Savunma Koleji eğitimlerini tamamlamıştır.



1992-1994 yılları arasında Dz.K.K.lığı Harekat Milli Plan Subayı, 1998-1999 yılları arasında Donanma Komutanlığı Tatbikat ve Eğitim Kısım Amirliği, 1999-2000 yılları arasında Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığında Taktik Geliştirme Grup Başkanlığı, 2000-2003 yılları arasında Londra Silahlı Kuvvetler ve Deniz Askeri Ataşeliği, 2003-2004 yılları arasında Eğitim Filotillası Komodorluğu, 2004-2005 yılları arasında Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı, 2005-2006 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Komuta Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yapan Tuğamiral Türker ERTÜRK 30 Ağustos 2006’da Tuğamiral rütbesine terfi ederek Karadeniz Bölge Komutanlığı’na atanmış ve bu görevi 2 yıl süreyle deruhte etmiştir.

Deniz Harp Okulu Komutanlığı’na atanan Tuğamiral Türker ERTÜRK 11 Ağustos 2008 tarihinden itibaren bu görevini sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.







