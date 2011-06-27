T24 - Damat- Tween'in sahibi Süleyman Orakçıoğlu, Deniz Gezmiş'ten sonra Türkiye'de trendsetter çıkmadığını söyledi. Orakçıoğlu, "Adam bir parka giydi hala sokak modasını belirliyor, öğrenciler için hâlâ stil ikonu" dedi.
Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru, Orakçıoğlu ile bir araya geldi ve erkek modasını konuştu.'Deniz Gezmiş'ten sonra trendsetter çıkmadı'Erkek modasında trendsetter deyince aklınıza kim geliyor?
"Deniz Gezmiş dışında kimse gelmiyor. Gezmiş'ten sonra bizde trendsetter çıkmadı. Adam bir parka giydi hala sokak modasını belirliyor, öğrenciler için hâlâ stil ikonu. Dizi oyuncularından çıkabilir belki. Trendsetter olmak için güncel modanın dışında kendinize ait bir tarzınızın olması, bu tarzın da kitleleri etkilemesi lazım."'Başbakan ceketi attı'
Damat-Tween, erkek giyiminin öncü markalarından biri. Koleksiyonları dünya modasının önemli dergilerinden L'Uomo Vogue ve Uomo Collezioni'de Prada, Armani, Dolce&Gabbana, Miu Miu gibi moda devlerinin yanında haber oluyor. İyi değilseniz suyunuzun bile sızamayacağı Londra Harvey Nichols'da, Barcelona gibi moda merkezi şehirlerde kendi mağazasında satılıyor. Orakçıoğlu'yla modayı konuştuk.Seçim kampanyasında sizce kim nasıldı?
Başbakan Erdoğan son iki haftaya girerken çok iyi giyinmeye ve iletişim rengi olan maviyi kullanmaya başladı. Son 2 haftada çoğunlukla gömlekle çıktı halkın karşısına.Bilinçli tercihler miydi, Başbakanın stil kodlarını nasıl okumak lazım?
Kesinlikle bilinçliydi ve danışmanlık aldı bence. Statükocu bir lider yerine rahatlığı ve iletişimi seven bir lider görüntüsü verdi. Halka sizden biriyim görüntüsü verdi. Kollarını üç kat kıvırması da bile çok doğruydu. Kollarımı sıvadım sorunları çözmeye hazırım mesajı verdi. Seçim sonuçlarında tercih ettiği bu stilin de etkisi oldu bence.Nasıl 15 kilo zayıf görünebilirsiniz?Yaka seçimlerine göre erkeklerle ilgili karakter analizi yapmanızı istesem...Mesela sıfır yaka tişörtü hangi erkek giyer, derin V yakayı hangisi?
Sıfır yakayı risk almaktan hoşlanmayan erkekler giyer. Polo yakayı her karakter giyer. Ama liberal erkek renkli polo yakayı da giyer. Derin V yaka ise iddialı olmayı seven, vücudu fit erkeklerin tercihi. Normal V yakayı ise herkes giyiyor artık.İyi bir kalıpla kaç kilo zayıf görünebilir insan?
Fit bir kalıpla 95 kiloluk birisi rahatlıkla 80 kilo görünebilir. Üste oturan kalıp formda gösterir.'Erkek giyiminde mahalle baskısı çok yoğun'Türk erkeği modayı Türk kadını gibi yakından takip etmiyor, neden böyle?
Eleştirilmekten çekiniyor. Kim ne der korkusu. Erkek giyiminde mahalle baskısı çok yoğundur. Türk erkeği tutucu. Öte yandan moda batıda başlamış. İlk modaevi yüz küsur yıl önce Paris'te açılmış. Bizde giyimin endüstri olarak gelişimi 1990'lar.Şık olursa gay diye yaftalanmaktan mı korkuyor? Nasıl bir mahalle baskısı bu?
Erkeklerin dünyasında acımasız eleştiriler olabiliyor. Lakap takmak, giyiminden yola çıkarak eleştirmek bunlar çok yaygındır bizde. Ancak 20 yıl öncesine göre inanılmaz değişim var. 1990'larda erkek giyiminde ilk defa renk kullanmaya başladığımızda birçok insan, "Ya böyle de olur mu?" diye eleştirmişti bizi. Ama bugün bir çok renk, Türk erkeğinin dünyasına girmiş durumda. Rengin, fit kalıbın erkeği daha çekici gösterdiğini topluma benimsettik zaman içinde.Kâr etmek için yılda kaç gömlek üretmek zorundasınız?
Bir milyon.2010'u nasıl tamamladınız?
Yüzde 54 büyüdük. 2011 ciromuz 200 milyon TL civarında olacak. 125 mağazamız var, 60'da franchise ve bayimiz.Şirketinizin en çok nesini seviyorsunuz?
Dünyada tanınan bir marka olmasını. WGSN adında bir site var. Moda profesyonelleri 40 - 50 bin dolar ödeyerek buraya üye oluyorlar. Bu site gelecek 3 - 4 sezonun trendlerini hakkında bilgi veriyor. İşte bu site bizi trendleri belirleyen 4 marka arasında gösterdi.'Mesut Yılmaz'a çok üzülmüştüm'Erkekte dayanamadığınız, 'Of oldu mu şimdi' dediğiniz moda yanlışları neler?
10 yıl oldu hala unutmadım. Televizyona Mesut Yılmaz'la, Alman Şansölyesi Gerhard Schröder'in görüntüsü yansıdı. Schröder zaten yapılı bir insan... Mesut Bey'in pantolonu ayakkabısının üzerine üç dört kat yığılmış, kötü bir görüntü. Çok üzülmüştüm. Kendisinin belki seçmeye zamanı yoktu, ama danışmanları da mı düşünmedi diye kızmıştım. Erkeğin iki beden büyük elbise giymesi de beni delirtir. Bakıyorsunuz ceket kol boyu parmaklarını örtecek neredeyse. Soruyorsunuz "Böyle rahat ediyorum" diyor. Bu insan üstüne birşeyler geçirmiştir, giyinmemiştir. Dar giysiden de hoşlanmam. İki beden küçük gibi duran pantolonlar kötü görünür.Sizin Tween kalıplarınız da dar ama?
Yanılıyorsunuz, bizimkisi dar değil fit kalıplar. En çok da bu kalıplarımız nedeniyle tercih ediliyoruz tüketici nezdinde. Dar giysinin fit olarak algılanması yanlışı var Türkiye'de. Buna da dayanamıyorum. Fit ve dar çok farklıdır. Fit görüneyim diye çok dar giymek yakışmıyor erkeğe. Fit, vücut look'uyla örtüşen giysidir. Kumaşın, kalıbın modele uyarlanmasının bileşimidir. Biz bunun için Ar-Ge çalışması yaptık. Fit giyside üstünde hiçbirşey yokmuş gibi hissedeceksin, sıkmayacak seni kıyafet. Rahat oturup kalkacaksın, istiyorsan namaz kılacaksın. Dar giysiyle bunu yapamazsın
'Türkiye'nin senteziyim'
Röportajlarınızda eşinizden bahsediyorsunuz. Genelde erkekler özellikle de doğulu erkekler duygularını pek belli etmezler. Nasıl bir aşıksınız?
Türkiye'nin senteziyim! Genlerimde Elazığ var, Bitlis var. Ankara, İstanbul var. Her yerin iyi yönlerini almışım. Erkeğin sevgisini göstermesi gerekir, ben de eşime (Televizyoncu Ahu Tanrıkulu) ilgimi gösteriyorum.Evlilik teklifiniz romantik miydi?
Önce hissettirdim, olumsuzlukla sonuçlanacak bi rşeyi denemek istemedim tabii. İş adamıyım, risk almam! Birkaç prova yaptım. Cevabın olumlu olacağından emin olduğum noktada evlenme teklif ettim. Restoranda balık yerken, 'Ahu'cum bizim artık evlenmemiz gerekiyor' dedim!
'Gerekiyor' çok romantikmiş Süleyman Bey! İyi ki prova yapmışsınız!
Çok iyi anlaşıyorduk, artık ona cevap hakkı tanıyacak cümleler kurmanın zamanı geçmişti. Ben de tebligatta bulundum!.Televizyonculara laf yetiştirmek zor olur! Bir de sürekli insanın lafını düzeltir sinir ederler... Sizde durum nasıl?
Ben böyle dediğimde, "Sen benden daha fazla ekrandasın" diyor Ahu. O kadar düzgün konuşuyor ki 3 - 0 mağlup başlıyorum tartışmalara! Geçenlerde ben sarmısak dedim, hayır "sarımsak" dedi. Gidip sözlüğe baktık. Sürekli sözlüğe bakıyoruz zaten! Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü gibi, sürekli düzeltir