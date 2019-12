T24

'Deniz Gezmiş'ten sonra trendsetter çıkmadı'

'Başbakan ceketi attı'

Nasıl 15 kilo zayıf görünebilirsiniz?

'Erkek giyiminde mahalle baskısı çok yoğun'

'Mesut Yılmaz'a çok üzülmüştüm'



'Türkiye'nin senteziyim'

Milliyet gazetesinden Songül Hatısaru, Orakçıoğlu ile bir araya geldi ve erkek modasını konuştu."Deniz Gezmiş dışında kimse gelmiyor. Gezmiş'ten sonra bizde trendsetter çıkmadı. Adam bir parka giydi hala sokak modasını belirliyor, öğrenciler için hâlâ stil ikonu. Dizi oyuncularından çıkabilir belki. Trendsetter olmak için güncel modanın dışında kendinize ait bir tarzınızın olması, bu tarzın da kitleleri etkilemesi lazım."Damat-Tween, erkek giyiminin öncü markalarından biri. Koleksiyonları dünya modasının önemli dergilerinden L'Uomo Vogue ve Uomo Collezioni'de Prada, Armani, Dolce&Gabbana, Miu Miu gibi moda devlerinin yanında haber oluyor. İyi değilseniz suyunuzun bile sızamayacağı Londra Harvey Nichols'da, Barcelona gibi moda merkezi şehirlerde kendi mağazasında satılıyor. Orakçıoğlu'yla modayı konuştuk.Başbakan Erdoğan son iki haftaya girerken çok iyi giyinmeye ve iletişim rengi olan maviyi kullanmaya başladı. Son 2 haftada çoğunlukla gömlekle çıktı halkın karşısına.Kesinlikle bilinçliydi ve danışmanlık aldı bence. Statükocu bir lider yerine rahatlığı ve iletişimi seven bir lider görüntüsü verdi. Halka sizden biriyim görüntüsü verdi. Kollarını üç kat kıvırması da bile çok doğruydu. Kollarımı sıvadım sorunları çözmeye hazırım mesajı verdi. Seçim sonuçlarında tercih ettiği bu stilin de etkisi oldu bence.Sıfır yakayı risk almaktan hoşlanmayan erkekler giyer. Polo yakayı her karakter giyer. Ama liberal erkek renkli polo yakayı da giyer. Derin V yaka ise iddialı olmayı seven, vücudu fit erkeklerin tercihi. Normal V yakayı ise herkes giyiyor artık.Fit bir kalıpla 95 kiloluk birisi rahatlıkla 80 kilo görünebilir. Üste oturan kalıp formda gösterir.Eleştirilmekten çekiniyor. Kim ne der korkusu. Erkek giyiminde mahalle baskısı çok yoğundur. Türk erkeği tutucu. Öte yandan moda batıda başlamış. İlk modaevi yüz küsur yıl önce Paris'te açılmış. Bizde giyimin endüstri olarak gelişimi 1990'lar.Erkeklerin dünyasında acımasız eleştiriler olabiliyor. Lakap takmak, giyiminden yola çıkarak eleştirmek bunlar çok yaygındır bizde. Ancak 20 yıl öncesine göre inanılmaz değişim var. 1990'larda erkek giyiminde ilk defa renk kullanmaya başladığımızda birçok insan, "Ya böyle de olur mu?" diye eleştirmişti bizi. Ama bugün bir çok renk, Türk erkeğinin dünyasına girmiş durumda. Rengin, fit kalıbın erkeği daha çekici gösterdiğini topluma benimsettik zaman içinde.Bir milyon.Yüzde 54 büyüdük. 2011 ciromuz 200 milyon TL civarında olacak. 125 mağazamız var, 60'da franchise ve bayimiz.Dünyada tanınan bir marka olmasını. WGSN adında bir site var. Moda profesyonelleri 40 - 50 bin dolar ödeyerek buraya üye oluyorlar. Bu site gelecek 3 - 4 sezonun trendlerini hakkında bilgi veriyor. İşte bu site bizi trendleri belirleyen 4 marka arasında gösterdi.10 yıl oldu hala unutmadım. Televizyona Mesut Yılmaz'la, Alman Şansölyesi Gerhard Schröder'in görüntüsü yansıdı. Schröder zaten yapılı bir insan... Mesut Bey'in pantolonu ayakkabısının üzerine üç dört kat yığılmış, kötü bir görüntü. Çok üzülmüştüm. Kendisinin belki seçmeye zamanı yoktu, ama danışmanları da mı düşünmedi diye kızmıştım. Erkeğin iki beden büyük elbise giymesi de beni delirtir. Bakıyorsunuz ceket kol boyu parmaklarını örtecek neredeyse. Soruyorsunuz "Böyle rahat ediyorum" diyor. Bu insan üstüne birşeyler geçirmiştir, giyinmemiştir. Dar giysiden de hoşlanmam. İki beden küçük gibi duran pantolonlar kötü görünür.Yanılıyorsunuz, bizimkisi dar değil fit kalıplar. En çok da bu kalıplarımız nedeniyle tercih ediliyoruz tüketici nezdinde. Dar giysinin fit olarak algılanması yanlışı var Türkiye'de. Buna da dayanamıyorum. Fit ve dar çok farklıdır. Fit görüneyim diye çok dar giymek yakışmıyor erkeğe. Fit, vücut look'uyla örtüşen giysidir. Kumaşın, kalıbın modele uyarlanmasının bileşimidir. Biz bunun için Ar-Ge çalışması yaptık. Fit giyside üstünde hiçbirşey yokmuş gibi hissedeceksin, sıkmayacak seni kıyafet. Rahat oturup kalkacaksın, istiyorsan namaz kılacaksın. Dar giysiyle bunu yapamazsınRöportajlarınızda eşinizden bahsediyorsunuz. Genelde erkekler özellikle de doğulu erkekler duygularını pek belli etmezler. Nasıl bir aşıksınız?Türkiye'nin senteziyim! Genlerimde Elazığ var, Bitlis var. Ankara, İstanbul var. Her yerin iyi yönlerini almışım. Erkeğin sevgisini göstermesi gerekir, ben de eşime (Televizyoncu Ahu Tanrıkulu) ilgimi gösteriyorum.Önce hissettirdim, olumsuzlukla sonuçlanacak bi rşeyi denemek istemedim tabii. İş adamıyım, risk almam! Birkaç prova yaptım. Cevabın olumlu olacağından emin olduğum noktada evlenme teklif ettim. Restoranda balık yerken, 'Ahu'cum bizim artık evlenmemiz gerekiyor' dedim!'Gerekiyor' çok romantikmiş Süleyman Bey! İyi ki prova yapmışsınız!Çok iyi anlaşıyorduk, artık ona cevap hakkı tanıyacak cümleler kurmanın zamanı geçmişti. Ben de tebligatta bulundum!.Ben böyle dediğimde, "Sen benden daha fazla ekrandasın" diyor Ahu. O kadar düzgün konuşuyor ki 3 - 0 mağlup başlıyorum tartışmalara! Geçenlerde ben sarmısak dedim, hayır "sarımsak" dedi. Gidip sözlüğe baktık. Sürekli sözlüğe bakıyoruz zaten! Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü gibi, sürekli düzeltir