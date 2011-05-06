Deniz Gezmiş'lerin avukatı Halit Çelenk öldü!

T24- İnsan hakları avukatı ve eski TİP yöneticisi Halit Çelenk (89) hayatını kaybetti. THKO davasında idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı savunan Çelenk kanser ve astım tedavisi görüyordu. Çelenk için, Gezmiş, Aslan ve İnan'ın ölüm yıldönümü olan yarın (6 Mayıs 2011) Karşıyaka Mezarlığı 2 Nolu kapıda yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Caminde cenaze namazı kılınacak. Çelenk daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Halit Çelenk, 1922 yılında Antakya'da doğdu. Birinci Dünya Savaşı sonunda Fransız topçusu Antakya'yı döverken ve ailesi Harbiye köyüne göçerken üç buçuk aylıktı. İlkokulu Mektebi Sultani'de okudu, orta öğrenimini Fransız mandası döneminde Fransızların yönetimindeki lisede tamamladı.





1944 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1962 yılında eşi Şekibe ile birlikte Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. Partinin Ankara il yönetiminde sekreter ve genel yönetim kurulunda üye olarak görev yapan Halit Çelenk, yaşamı boyunca ülkemizin demokratikleşmesi, hukuk devletinin tam olarak kurulup yerleşmesi, hakça bir toplumsal düzenin gerçekleşmesi için çalıştı. İnsan hakları savaşımında, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasında yazar ve avukat olarak yoğun uğraş verdi.





1960'lı yıllarda İlerici Avukatlar Derneği ve yine Devrimci Avukatlar Derneği'nin kurucu ve yöneticileri arasında yer aldı. 1965 yılında Fakir Baykurt'un başkanlığında kurulan Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın (TÖS) daha sonra kurulan Tüm Eğitim ve Öğretim Emekçileri Birleşme ve Dayanışma Derneği'nin (Töb-Der) hukuk danışmanlığını yaptı. 1968 yılında Türk Hukuk Kurumu'nun ikinci başkanlığını yaptı. 1975 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığını yaptı. Yine İnsan Hakları Derneği'nin kurucuları ve yöneticileri, ayrıca İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı.



12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, Dev-Genç, THKO, TİP, TKP, TSİP, Dev-Yol, DİSK, Barış, Türkiye Yazarlar Sendikası, Halkevleri Köy-Koop, vb. davalarda savunmanlık yaptı. Barış davasında ve Aziz Nesin'in öncülüğünü yaptığı Dilekçe davasında sanık olarak yargılandı ve beraat etti. Nâzım Hikmet'in kız kardeşi Samiye Yaltırım tarafından kurulan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulunda görev aldı, Nâzım Hikmet'e yapılan hakaret davalarında müdahil olarak Samiye Yaltırım'ın avukatlığını yaptı.



Başta Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan olmak üzere Taylan Özgür, Mahir Çayan, Gün Zileli, Melih Pekdemir, Kemal Türkler, Aziz Nesin, Mahmut Dikerdem, İlhan Selçuk, Oktay Akbal, Dr. Erdal Atabek, Vedat Türkali, Mihri Belli, Uğur Mumcu, Remzi İmame, Mümtaz Soysal, Bahri Savcı, Adalet Ağaoğlu, Işık Kansu, Muzaffer İlhan Erdost, Süleyman Ege, Melike Demirağ, Sadun Aren, Abdullah Baştürk, Vahat Erdoğdu, Seyhan Erdoğdu, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Asım Bezirci, Arif Damar, Öner Yağcı, M. Emin Değer'in de aralarında bulunduğu önemli adların avukatlığını yaptı.

Halit Çelenk'in Yayımlanmış Eserleri:

- İdam Gecesi Anıları, 1973.



- THKO Davası, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Arkadaşlarının Sorgu ve Savunmaları, Yayına Hazırlayan: Halit Çelenk, 1974.



- Hukuk Yazıları, TÖB-DER Yayınları, 1974.



- Devlet Güvenlik Mahkemeleri Niçin Kaldırılmalı?, 1976.



- Bildiri Yayınlama, 1976.



- Hazırlık Soruşturması Aşamasında Savunma Hakkı, 1977.



- Toplantılar ve Yürüyüşler, 1977.



- Hukuk, (TCY'nın 141-142 ve 146. Maddeleri Uygulanmasında Mahkeme ve Yargıtay Kararları), 1985.



- Hukuksuz Demokrasi, 1985.



- 141-142. Üzerine, (Maddelerin Kaynağı, Değişiklikler, Gerekçeler ve Uygulamalar), 1985.



- Hukuk Açısından TÖB-DER Davası, Savunmalar, Kararlar, 1990.



- Umut Hangi Dağın Ardında? 1993.



- Barış Savaşçıları, 1996.



- Beş Kapı-Beş Kilit, 1996.



- Türkiye İşçi Partisinde İç Demokrasi, 2002.

