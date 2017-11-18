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Deniz Gezmiş'in idam hükmü müzayede ile satılacak

Hamdi Gezmiş:Bu tarz belgeleri ticari meta yapmak doğru değil

18 Kasım 2017 10:19

İstanbul'da bir müzayede şirketinin düzenlediği müzayedede, aralarında Deniz Gezmiş'in orijinal idam hüküm belgesinin de bulunduğu çok sayıda eser internetten de satışa sunuldu. Kardeşi Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş'in mahkeme tutanaklarının davayı takip eden çok sayıda kişide olduğunu belirterek, "Bu tarz belgeleri ticari meta yapmak doğru değil" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Pera Mezat Müzayedecilik tarafından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten de online takip edilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunuldu. Müzayede, 18 Kasım saat 13.00'te sona eriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Pera Mezat Müzayedecilik Genel Koordinatörü Cem Özkan, müzayedenin internet ortamında da takip edilmesi nedeniyle çok fazla eserin satışa sunulmadığını belirtti.

Özkan, müzayedede dikkat çeken eserler arasında Atatürk fotoğrafları ile Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşen idam hükmünün yer aldığı Hakim Albay Ahmet Tetik ıslak imzalı gerekçeli idam karar evrakı, Ahmet Kaya'nın annesi Zekiye Kaya için cezaevinde yaptığı boncuk işleme cüzdanı olduğunu söyledi.

 

15 bin lirayı gördü

 

Müzayedenin 18 Kasım'da sona ereceğini İstanbul dışındaki meraklıların da peramezat.comadresli internet sitesi üzerinden mezatı izleyerek katılabileceklerini vurgulayan Cem Özkan, şöyle devam etti:

"Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam hüküm kararlarının yer aldığı belge 5 liradan çıkmıştı. Şu anda 15 bin lira teklif gördü. Adnan Menderes'in hediye ettiği kalem ise 11 bin lira. Müzayedenin bitmesine kısa bir süre var ve eserlere olan ilginin daha da artmasını bekliyoruz."

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