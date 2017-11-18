Deniz Gezmiş'in idam hükmü 45 bin 500 liraya satıldı!

Pera Mezat Müzayedecilik tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten de online takip edilen müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunuldu.

Farklı objelerin de yer aldığı ve bugün sona eren müzayedede, Gezmiş ile arkadaşlarının orijinal idam hüküm belgesi 47 bin 500 liraya alıcı buldu. Pera Mezat Müzayedecilik Genel Koordinatörü Cem Özkan, müzayedeye beklenilenin de üzerinde ilgi olduğunu söyledi.

Meraklıların hem internetten hem de müzayede salonuna gelerek açık artırmayı büyük dikkatle izlediğini anlatan Özkan, eserlerin tamamının satıldığını bildirdi.

Özkan, gelecek günlerde çok daha sürpriz eserlerin meraklıların ilgisine sunulacağını kaydetti.