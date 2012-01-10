Deniz Gezmiş'in arkadaşı, Bülent Ersoy'dan özür diledi



T24 - Deniz Gezmiş'in arkadaşı Bozkurt Nuhoğlu, Bülent Ersoy için kullandığı ifadeler nedeniyle Pembe Hayat Derneği'ne mektup göndererek başta Bülent Ersoy olmak üzere tüm trans bireylerden özür diledi.

4 Ocak 2012’de Posta Gazetesi’nde yayımlanan bir röportajda, 68 kuşağının bilinen isimlerinden ve Deniz Gezmiş’in dava arkadaşı Bozkurt Nuhoğlu, Bülent Ersoy’un Deniz Gezmiş ile tanıştığını iddia etmesi üzerine, “Deniz 68 kuşağının kahramanıdır.Karakteri düşük insanlarla hiçbir surette ve hiçbir mekanda beraber olmamıştır. Deniz bu tür insanların gittiği yerlere asla gitmez, bu insanlardan nefret ederdi” ve “Bu kadın kılığındaki erkeğe ya da erkek kılığındaki kadına lanet olsun diyorum… Deniz’in arkadaşları onu cezalandırır” şeklinde son derece transfobik ve nefret söylemi barındıran ifadeler kullanmıştı.



Bunun üzerine Pembe Hayat Derneği, Nuhoğlu’nun söylemlerinin Bülent Ersoy’un şahsında Türkiyeli bütün trans bireyleri hedef aldığını, 68 kuşağını da trans bireylere karşı harekete geçmeye davet ettiğini ve trans bireyleri aşağılayıp hakaret ettiğini belirterek Nuhoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.



Konunun medya kuruluşları aracılığı ile yoğun şekilde gündeme taşınması ile birlikte Bozkurt Nuhoğlu, 10 Ocak 2012’de Pembe Hayat Derneği’ne bir mektup göndererek, başta Bülent Ersoy olmak üzere bütün trans camiasından özür dilediğini ifade etti.



Nuhoğlu’nun mektubu şu şekilde: Pembe Hayat yetkililerine; benim en sevdiğim filmlerden biri “Örümcek Kadının Öpücüğü”dür. Bilenler bilir, filmin kahramanlarından biri olan devrimci karakter, bir eşcinselle aynı hücreyi paylaşır. Ve filmin yarısında yılların ezberiyle hücre arkadaşına bir devrimciye yakışmayacak şekilde davranır. Ama sonra hatasını anlar. Ben de o devrimcinin durumundayım. Filmin ilk yarısında yılların alışkanlığı ile, koşullanmışlığıyla, ezberiyle hatalı davrandım. Başta Bülent Ersoy olmak üzere, verdiğim beyanlarla hırpaladığım, kırdığım, incittiğim, üzdüğüm herkesten özür diliyorum.



Saygılarımla, Bozkurt Nuhoğlu

Mektup üzerine görüşlerini ifade eden Pembe Hayat Derneği’nden Kemal Ördek şunları söyledi: “Nuhoğlu’nun özür dilemesi son derece önemli bir adımdır. Bu, Türkiyeli trans toplumunun kendisine yönelen önyargılı ve nefret saikli söylemlere karşı sessiz kalmamasının bir sonucudur. Nuhoğlu’nun bu adımı sonrası, kendisinden özrünü geniş kamuoyu kesimleri ile paylaşmasını bekliyoruz; zira Bülent Ersoy şahsında trans bireyler konusunda söyledikleri medya aracılığı ile geniş kamuoyu kesimlerine ulaştı.”







