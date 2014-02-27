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25 yaşında idam edilen Deniz Gezmiş bugün 67 yaşında

6 Mayıs 1972'de idam edilen Türk devrimci hareketinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş bugün yaşamış olsaydı 67 yaşında olacaktı

27 Şubat 2014 15:43

25 yaşında idam edilen Devrimci Hareket'in sembol ismi Deniz Gezmiş'in bugün doğum günü. Deniz Gezmiş hayatta olsaydı bugün 67. yaşında olacaktı.

27 Şubat 1947 doğumlu Türk devrimci hareketinin simge isimlerinden bir haline gelen Deniz Gezmiş; arkadaşları Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.

 

Deniz Gezmiş kimdir?

 

Deniz Gezmiş Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucusuydu. İlk ve orta öğretimini Sivas'ta tamamlayan Deniz Gezmiş lise öğretimini ise İstanbul'da tamamladı. Gezmiş'in Sosyalist düşünce ile tanışması ise lise yıllarına dayanıyor. 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne giren Deniz Gezmiş, ilk olarak, Ankara'dan İstanbul'a yürüyen Çorum temizlik işçilerinin eylemlerini destekledi ve Türk-İş yöneticilerini protesto eden gösteri içinde yer aldı. Sonrasında ise gözaltına alındı.

Serbest kalan Gezmiş bir süre sonra 30 Ocak 1968'de Hukuk Fakültesi'nde birlikte okuduğu arkadaşlarıyla Devrimci Hukukçular Örgütü'nü kurdu. Sonrasında 6. Filo'yu protesto ederken tekrar gözaltına alındı, yargılandı ve beraat etti. Bir süre sonra öğrenci eylemlerinden uzaklaşan Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu (THKO) kurdu. 11 Ocak 1971'de THKO adına arkadaşlarıyla birlikte Ankara İş Bankası Emek Şubesi soygununu gerçekleştirdi.

4 Mart 1971'de ise Amerikalı dört erin Balgat'taki tesislerden kaçırılması eyleminde yer aldı. Ancak Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan eylemden sonra Sivas'a kaçtı. Aslan o esnada Elmalı'da iken, Gezmiş ise 16 Mart 1971 salı günü Sivas'ın Gemerek ilçesinde etrafı sarılarak yakalandı.

16 Temmuz 1971 günü başlayan mahkeme 9 Ekim'de sona erdi. Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkında idam kararı verildi. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la birlikte 6 Mayıs 1972 gecesi saat 01.00-03.00 arası Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde asılarak idam edildi.

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