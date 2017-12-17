HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı "parkasız Deniz Gezmiş" ifadesine tepki gösterdi. Kemalbay, "Deniz Gezmiş yaşasaydı Demirtaş’ın koğuşunda olurdu" yorumunu yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Kemalbay, Halkların Demokratik Kongresi’nin Ankara’da düzenlenen 8. Genel Kurulu’na katıldı. Dilmen'in ifadelerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılmasıyla alevlenen Deniz Gezmiş polemiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemalbay, şunları söyledi:

"Bazıları Deniz Gezmişlerden yola çıkıp Erdoğan’ı 'Parkasız Deniz Gezmiş' olarak niteliyor. Bu utanç verici yandaşlık arzusuna cevabımız şu: Bugün Deniz Gezmiş yaşasaydı Selahattin Demirtaş’ın koğuşunda olurdu, cezaevinde olurdu. Bizler Denizlerden, Mahirlerden aldığımız devrimci geleneği, direnişi geleceğe taşıyacağız. HDK’nin halkların özgün sorunları etrafında meclisler kurarak HDP’nin toplumsal alanı olarak kendisini her geçen gün daha fazla örgütlemesi görevinin farkındayız. HDP’nin de siyasal mücadelesine bu toplumsal mücadeleleri taşıma sürecine hep beraber katkı sunmak görevi ile karşı karşıyayız."