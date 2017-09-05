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Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının avukatı Sadık Akıncılar vefat etti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının avukatlığını yapan 73 yaşındaki Sadık Akıncılar'ın cenazesi bugün Dikili Merkez Camii'nde kılınan ikin

05 Eylül 2017 22:19

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türk siyasi tarihinin en önemli dönemlerine yakından tanıklık eden, Deniz Gezmiş, Ulaş Bardakçı, Mahir Çayan ve arkadaşlarının avukatlığını yapan 73 yaşındaki Sadık Akıncılar\'ın cenazesi bugün Dikili Merkez Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından Dikili Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.
Akıncılar\'ın cenazesine eşi Şule Akıncılar, çocukları Ulaş ve Dorukhan Akıncılar, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Elibol, arkadaşları, aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenazede 37 yıllık hayat arkadaşını anlatan eşi Şule Akıncılar; \"Maalesef çok ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Ani bir solunum rahatsızlığı yaşadı. Hemen arkasından da oksijen gitmediği için kalbi durdu. Bunu daha önce 3 kere yaşadık. Üçüncüsünde geri döndürülemedi. 73 yaşında 37 yıllık hayat arkadaşım, dostum gitti. Hayatı boyunca hep dik durdu. Hiç kimsenin karşısında eğilmedi. Onun için çok gurur duyuyorum. Devrimciydi. Devrimci olarak öldü. İnandığı şeylerin hepsini yapmaya çalıştı. Dava arkadaşları için elinden geleni yaptı. Bunların arasında en bilinenleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıydı\" dedi.

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