Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildikleri saatte anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idamlarının 43’üncü yıl dönümünde Bursa’daki isimlerinin verildiği Üç Fidan Parkı’nda idam edildikleri saatte anıldı.

68 kuşağının gençlik liderlerinden olan ve yargılandıkları sıkıyönetim mahkemesince çarptırıldıkları idam cezası 6 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde infaz edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve 68’liler Birliği Vakfı üyeleri, Gezmiş, İnan ve Aslan’ın idam saati olan 05.30’da, 3 dakikalık saygı duruşunda bulundu. 68’liler Birliği Vakfı Bursa Temsilcisi Betül Kuyucu, anma töreninde Adnan Yücel’in ’Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ şiirini okudu. Ardından anmaya katılanlar ellerindeki karanfilleri Üç Fidan Anıtı’na bıraktı.

Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Mücadelelerinden dolayı kimseye zarar vermemiş Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i anıyoruz. Onlar Türkiye’nin tam bağımsızlığı için mücadele eden üç fidandı. Bu gençler bağımsızlığın ve barışın sembolüdür, kimseye ateş açmadılar, kimseyi öldürmediler onlar sadece beyinlerinde Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesini nasıl yürütürüz diye düşünüyorlardı" dedi.