Deniz Gezmiş posteri suç sayıldı!

CHP Aydın İl Başkanı Avukat Barkan Kalınomuz hakkında, partisinin il kongresinde asılan Deniz Gezmiş posteri nedeniyle ''suçu ve suçluyu övmek''ten savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

’Suçluyu övmek’ iddiasıyla verdiği ifade sonrası açıklama yapan Kalınomuz, " Deniz Gezmiş ’in vatan kahramanı olduğunu anlattık. Başbakan, referandum çalışmalarında ve grup toplantısında bu çocukların babalarına yazdıkları mektubu ağlaya ağlaya okuyor. Demek ki ortada bir suç ve suçlu yok" dedi.

CHP Aydın İl Başkanlığı’nın geçen 27 Mayıs’ta yapılan kongresinde salona asılan Deniz Gezmiş posteri nedeniyle başkan İl Başkanı Barkan Kalınomuz savcılıkta ifade verdi. Aydın Adliyesi’ne sabah saatlerinde partililerle birlikte gelen Barkan Kalınomuz’un Başsavcı Vekili Mustafa Doğru tarafından ifadesi alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından adliyeden çıkan Kalınomuz, il kongresinde salona asılan Deniz Gezmiş posteri nedeniyle suçluyu övmek suçu dolayısıyla Başsavcı Vekili Doğru tarafından ifadesinin alındığını kaydetti.

Kalınomuz, "Posterde yazan, ’Satıldık ey halkım, uyan’ cümlesinden kastınız nedir? diye soruldu. 90 yıllık Cumhuriyet birikimlerinin yabancılara satıldığını, iç ve dış mihraklara karşı mücadelemiz olduğunu, bunun siyasi bir mesaj olduğunu ifade ettim. Deniz Gezmiş ’in bir suçlu olmadığını, bir vatan kahramanı olduğunu söyledim. Aksi durumda olsaydı, Torbalı Belediyesi, Deniz Gezmiş ’in ismini bir parka ve çeşmeye vermezdi. Adalet Bakanlığı ’nın onayı ile Altındağ Belediye Başkanlığı Ulucanlar Cezaevi’ni müze haline getirip Sayın Deniz Gezmiş ’in kişisel eşyalarını sergiletmezdi. Bu nedenle benim vatan kahramanı Deniz Gezmiş ’in posterini açmam suçluyu övmek olmaz.

Bülent Arınç 2011’de Osmangazi Gençlik Kolları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ’Ben onlar asılmasın diye çok uğraştım’ diyor. Başbakan, referandum çalışmalarında ve grup toplantısında bu çocukların babalarına yazdıkları mektubu ağlaya ağlaya okuyor. Demek ki ortada bir suç ve suçlu yok. Deniz Gezmiş tam bağımsız Türkiye mücadelesinde 24 yaşında canını bu vatana emanet etmiş bir yoldaşımızdır. Bunu övünç kaynağı olarak görüyor ve gurur duyuyorum. Benimle ilgili başlatılan hukuki süreci ömrümün sonuna kadar sol göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım" dedi.

Kalınomuz, Aydın Adliyesi’ne geldiği sırada partililer de il başkanlarına destek verdi.