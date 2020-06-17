Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş hayatını kaybetti

Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş mart ayında yaşadığı beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçtiğimiz mart ayında beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Haberi, Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, kişisel sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bora Gezmiş, “Değerli Arkadaşlarım, kardeşim Hamdi Gezmiş geçirmiş olduğu beyin kanaması nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi altındadır Çarşamba günü ameliyatı gerçekleşecektir. Yakın ilgilerinizden dolayı ailemiz adına teşekkür ederiz” ifadesini kullanmıştı.

Tedavi sürecinin ardından, bu sabah Hamdi Gezmiş’in yaşamını yitirdiği belirtildi. Hamdi Gezmiş’in cenaze töreniyle ilgili daha sonra bilgi verileceği bildirildi.

Hamdi Gezmiş, Deniz Gezmiş Vakfı’nın da başkan yardımcısıydı.

Vasiyetindeki kardeşi

Deniz Gezmiş, idamından önce babasına yazdığı son mektubunda kardeşi Hamdi Gezmiş’in bilim insanı olmasını istediğini belirterek, “Baba, (…) Kitaplarımı kardeşime bırakıyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamı olmasını istiyorum. Bilimle uğraşsın ve unutmasın ki bilimle uğraşmak da bir yerde insanlığa hizmettir” satırlarını yazmıştı.