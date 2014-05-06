Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anılıyor

Bugünden tam 42 yıl önce Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildi. Her 6 Mayıs'ta olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenleniyor. Günün ilk anma etkinliği sabahın ilk saatlerinde Bursa'daki Üç Fidan Parkı'nda yapıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilmelerinin 42. yılında, Bursa'daki Üç Fidan Parkı'nda anıldı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve 68'liler Birliği Vakfı işbirliğiyle 4 yıldır yapılan anma etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Gezmiş, İnan ve Aslan'ın anısına, 1972'de Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi'nde idam edildikleri saat olan 05.30'da parkta toplanan grup, Can Yücel'in “Sardunya'ya Ağıt” şiirini okudu. Rodrigo'nun Konçertosu eşliğinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra Üç Fidan Anıtı önüne karanfil bırakıldı.

Grup adına açıklamada bulunan 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Betül Kuyucu, bu yıl da anma törenini gerçekleştirdiklerini kaydetti.Türkiye'nin her yerinde yapılan anma töreni sayesinde Gezmiş, İnan ve Aslan'ı yeniden hatırladıklarını dile getiren Kuyucu, şöyle konuştu:

"Bundan 42 yıl önce asılarak öldürülen 1968 önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı her yıl, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'da da anıyoruz. Buradaki amacımız onların bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bugünlere de ışık tutması ve onları unutmadığımızı göstermek."