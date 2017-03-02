Deniz Gezmiş anmasından: Biz buyuz, kahramanlarımız var; siz kimsiniz?

68 kuşağının gençlik önderi Deniz Gezmiş, 70. doğum gününde, Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı’nın, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle anıldı. Çok sayıda sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen anmaya yoğun katılım oldu. Gecede sahne alan Zülfü Livaneli da, "Bir halk büyük evlatlarıyla nefes alır. İktidar sahiplerine sormak istiyorum, ‘Biz buyuz bizim bu kahramanlarımız var, siz kimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Tarihsel olarak yenildiğinizi fark etmiyor musunuz” diye konuştu.

Ölürse ten ölür canlar ölesi değil: Deniz Gezmiş 70 yaşında

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, "Deniz 70 yaşında" etkinliğinde konuşan, Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, Deniz’in halkını seven devrimci bir insan olarak yaşadığını dile getirerek, “Bugün onu 70 yaşında bir genç olarak sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İyi ki doğdun Deniz" dedi. Gezmiş’in avukatlarından Mükerrem Erdoğan ise, “Bir anısı hiç gözümün önünden gitmiyor. Deniz’e idam gömleğini giydirdiler, sehpaya doğru götürmek isterlerken gülerek Halit Ağabey ve bana döndü, ‘Hadi bana eyvallah’ dedi” diye konuştu.

Silivri’deki köy

Gezmiş’in hayatını anlatan Sunay Akın, Deniz ve arkadaşlarının bir köyde anayasayı öğrettikleri için çok tehlikeli ve terörist olarak görüldüklerini belirterek, "Murat Sabuncu’nun, Musa Kart’ın ve diğer dostların yattığı Silivri Cezaevi o köy” dedi. Gecede sahne alan Zülfü Livaneli da, "Bir halk büyük evlatlarıyla nefes alır. İktidar sahiplerine sormak istiyorum, ‘Biz buyuz bizim bu kahramanlarımız var, siz kimsiniz? Neyi temsil ediyorsunuz? Tarihsel olarak yenildiğinizi fark etmiyor musunuz” diye konuştu.

Hep beraber ‘Ey özgürlük’

Anmada Edip Akbayram, Moğollar Grubu ve Cahit Berkay, Mazlum Çimen, Zuhal Olcay, Ruhi Su Dostlar Korosu, Hayko Cepkin, Hüseyin Turan, Emrah Karaca ve Cem Öget Orkestrası, Deniz Gezmiş için şarkılarını seslendirdi. Geceye katılanlar, son olarak, hep beraber, ‘Ey özgürlük’ Zülfü Livaneli Edip Akbayram Sunay Akın şarkısını söyledi.