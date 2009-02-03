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Deniz Feneri'nin noterine 15 yıl hapis istemi

İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açıldı.

03 Şubat 2009 02:00

İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açıldı

Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın yurt dışında tutuklu bulunduğu dönemde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a usulsüz şekilde 'genel vekaletname' verdiği iddia edilen İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya’daki Deniz Feneri davasından tutuklu bulunduğu dönemde Mehmet Gürhan ile ilgili 21 Mayıs 2007'de işlem yapan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç ile ilgili verdikleri dilekçe üzerine Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sona erdi.

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