Deniz Feneri’nin meçhul binası ‘Uyum’dan çıktı

T24 - Zahid Akman ve Zekeriya Karaman’ın da ortağı oldukları Weiss şirketi adına, Deniz Feneri e.V.’nin paralarıyla Avusturya’da 1 milyon 350 bin euro’ya alındığı iddia edilen binanın kaydı ‘Uyum’ adı verilen muhasebe kayıtlarında bulundu.







Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği’ne yapılan bağış paralarıyla Weiss şirketi adına Avusturya’da 1 milyon 350 bin euro’ya alındığı iddia edilen binanın kaydı, Alman polisinin derneğe yaptığı baskın sırasında ele geçirilen hard diskten çıktı. Kaydı, Yeni Dünya İletişim A.Ş. çalışanlarından Erdoğan Kara’nın tuttuğu belirlendi. Binanın alındığı tarihlerde Weiss yöneticisi olan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler vermişti.

Satılmak istenirken baskın



Bina, Weiss şirketince satılmak da istenmiş ancak Alman polisinin yaptığı baskının ardından kayyuma devredilmişti. Uyum programı, HSYK incelemesiyle soruşturmadan el çektirilen üç savcı tarafından uzun uğraşlar sonucu çözülebilmişti. Alman makamlarının, Uyum programını soruşturma savcılarından istediği öğrenildi. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, Almanya’daki dernekle bağlantılı olduklarını iddialarını reddetmiş, bu kapsamda dernek ile Türkiye’deki ve Almanya’daki şirketlere ilişkin gayri resmi muhasebe kaydı tutulduğu yönündeki suçlamaları da kabul etmemişlerdi.



Alman polisi, Deniz Feneri e.V.’ye yaptığı baskın sırasında, içinde gayriresmi muhasebe kayıtlarının bulunduğu hard disklere de el koymuş, ancak programı çözmek mümkün olmamıştı.



Soruşturmayı yürütürken HSYK incelemesiyle görevden alınan savcılar Nadi Türkarslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz, Almanya’ya yaptıkları ziyarette harddiskleri Türkiye’ye getirdi. Ankara’ da uzun uğraşlar sonucu hard isklerdeki bilgiler çözüldü.

İki ayrı muhasebe kaydı



Yeni Dünya İletişim A.Ş. çalışanlarından Erdoğan Kara’nın, Türkiye’deki serverlarda kaydederek sıkıştırdığı ve Uyum adı verilen muhasebe programını Almanya’daki Deniz Feneri e.V. Derneği’nde de kurduğu belirlendi. Kara’nın tuttuğu anlaşılan muhasebe bir kayıtta, Deniz Feneri e.V.’ye yapılan bağış paralarıyla Akman ve Karaman’ın da ortağı oldukları Weiss şirketi adına Avusturya’da 1 milyon 350 bin euroya alındığı iddia edilen binanın kaydına rastlandı.



Kullanıcısı “ek” (Erdoğan Kara) olan kayıtta Avusturya bina alımı için 25203 koduyla Weiss şirketi 1 milyon 350 bin euro borçlandırılırken, 3200105 nolu kodda ise şirketin 1 milyon 350 bin euro alacaklandırıldığı görülüyor. Bu borç alacak ilişkisinin aynı tarihte ve farklı kodlarla ancak 09130002 olan aynı fiş numarasıyla yapılması, bu muhasebenin yanısıra başka muhasebe kaydının da tutulmuş olması ihtimalini güçlendirdi.

Önce ‘Deniz Feneri’ dedi



Avusturya’daki binanın Deniz Feneri e.V.’ye mi, yoksa Weiss isimli şirkete mi ait olduğu konusunda Zahid Akman’ın çelişkili ifadeleri dikkati çekmişti. Akman, savcılıkta, binanın alındığı tarihlerde Weiss şirketi yöneticisi olduğunun hatırlatılması üzerine taşınmazın finans kaynağının şirket taşınmazları olduğunu belirtmiş. Akman, şunları söylemişti:



“Benim bildiğim kadarıyla yöneticisi olduğum şirketlerin bulunduğu bina Deniz Feneri e.V.’nin binasıydı, bu nedenle Deniz Feneri e.V.’nin kira ödemesi bir yana şirketler Deniz Feneri e.V.’ye kira ödüyordu, bana bunu Mehmet Gürhan söylemişti. Bu bina şuanda kayyumun el koyduğu binadır. Yani bu bina aramaların yapıldığı binadır. Ben, bu binanın Deniz Feneri adına olduğunu biliyorum. Bu taşınmazın satın alınması sözleşmesinde benim imzam yoktur."

Sonra ifade değiştirdi



Akman, binanın Deniz Feneri’ne ait olduğu şeklindeki ilk ifadesini, savcılık sorgusunun sonunda değiştirmiş ve şöyle demişti:



“Ben ifademin bir bölümünde yetkilisi olduğum Weiss adına Avusturya’da bina alındığından bilgim olmadığını söylemiştim. Bu binanın alınma tarihi olan tarih civarında RTÜK üyeliğine seçilmem söz konusuydu ve bu nedenle seçilmemden önceki bir süreçte bu süreçten dolayı bu taşınmazın alınmasından bilgim olmamış olabilir.”



Akman mahkemede de taşınmazın Deniz Feneri’ne ait olduğu bilgisini, “Savcılık ifadem aradan uzun yıllar geçmesi nedeniyle sehven ifade edilmiştir” sözleriyle değiştirmişti.