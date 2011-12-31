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‘Deniz Feneri’nin bir numarasına tahliye

Almanya’daki “Deniz Feneri e.V.” davasının bir numaralı ismi Mehmet Gürhan şartlı tahliye edildi.

31 Aralık 2011 02:00

T24 - Almanya’daki “Deniz Feneri e.V.” davasının bir numaralı ismi Mehmet Gürhan şartlı tahliye edildi.
 
 
Almanya’da devam eden “Deniz Feneri e.V.” davasından "şartlı tahliye" haberi geldi.


Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; davanın bir numaralı sanığı Mehmet Gürhan serbest bırakıldı.


29 Aralık’ta Frankfurt’taki evine giden Gürhan’ın daha önce de Noel tatili nedeniyle üç gün izinli olduğu öğrenildi.


Mehmet Gürhan, Deniz Feneri için toplanan 41 milyon 423 bin Euro’yu amaç dışı kullanmak ve dolandırıcılık yapmak suçuyla Frankfurt Bölge Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


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