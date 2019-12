Deniz Feneri'nin 16.9 milyon eurosu aranıyor

Türk bankalarında Deniz Feneri’nden gelen 16.9 milyon euronun izi aranıyor.



Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Deniz Feneri e.V davasında “borç” olarak gösterilen ancak Türkiye’ye girdiğinde buharlaşan 16.9 milyon euronun gittiği adres olarak gösterilen isimlerin banka hesaplarını inceliyor.



Vatan gazetesinin haberine göre Almanya’daki Deniz Feneri davasında asıl faillerden biri olarak ismi geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin Türkiye’deki banka hesap hareketleri büyüteç altına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile harekete geçen MASAK Başkanlığı, Deniz Feneri soruşturmasında adları geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman, Kanal 7’nin sahibi Zekeriya Karaman, kanalın yönetim kurulu üyeleri İsmail Karahan, Mustafa Çelik ile şirket ortağı Harun Kapuyoldaş ve Almanya’daki Deniz Feneri davasının hükümlüsü Mehmet Gürhan’ın mal varlıkları ile varsa ortağı oldukları şirketlerin mal varlıklarına ilişkin inceleme başlattı.



MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalara bir yazı ile başvurarak söz konusu kişilere ve ortağı olabilecekleri şirketlere ait hesap hareketlerini kendilerine bildirmelerini istedi. Bir bankanın CEO’su söz konusu MASAK yazısının kendilerine 5-6 hafta kadar önce geldiğini söyledi. Bir başka bankanın genel müdürü ise “Sözkonusu inceleme ile ilgili benim bir bilgim yok. Ancak biz artık bu tür incelemeleri bilgi işlem servisine bıraktık. Eskiden elemanlarımızın yaptığı araştırmayı şimdi bilgisayar ortamında yapıyoruz. Dolayısıyla benim duymamış olmam ya da bana bildirilmemiş olması normal” diye konuştu.



MASAK’ın incelemeyi “Suç gelirlerinin aklanması” çerçevisinde yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmanın “suç gelirlerinin aklanması” kapsamında yürütülüyor olmasının, Akman başta olmak üzere hakkında soruşturma yürütülen 6 kişi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı savcı, Nadi Türkaslan’ı geçen yıl Eylül ayında Deniz Feneri vurgununun Türkiye ayağını soruşturmakla görevlendirmişti. Almanya’da süren davaya ilişkin dosya henüz Türkiye’ye ulaşmadı. Bu yüzden Türkiye’de Deniz Feneri ile ilgili soruşturma tam anlamı ile derinleştirilemiyor. Savcının da dosya olmaksızın yapılabileceklerle ilgili harekete geçtiği belirtiliyor.



Ceza almışlardı



Almanya’da açılan davanın sonunda Almanya’da kurulan Deniz Feneri Derneği’nin 2002-2007 yılları arasındaki hesapları incelenmiş ve Türkiye’ye 16.9 milyon euroluk bir bağışın illegal yollardan gönderildiği belirlenmişti. Bu tespitlerden sonra da dernek yöneticilerinden Mehmet Gürhan 5 yıl 10 ay, Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay ve Firdevsi Ermiş de 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Almanya’daki Deniz Feneri davası kamuoyuna yansıdığı ilk günlerde, RTÜK Başkanı Zahid Akman, “3.5 yıldır, yurtiçinde ve yurtdışında da hiçbir ticari faaliyetim yoktur” demiş ancak Ankara’nın en ünlü alışveriş merkezi Armada’nın ortakları arasında yer aldığı anlaşılmıştı.



Kanal 7 operasyonla küçültüldü



Kanal 7’nİn sahibi olan Yeni Dünya A.Ş., geçen yılın ortasında ilginç bir operasyona tabi tutuldu. Ağustos 2008’de 14.6 milyon TL’lik sermayesi sürpriz biçimde ’400 bin TL’ye indirildi. Aynı gün şirket bölünerek bir kısmı Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş.’ye devredildi. Hayat Görsel Yayıncılık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu da tıpkı bir önceki şirket gibi Karaman, Çelik ve Karahan’dan oluşuyor. (Hayat A.Ş. ise isim değiştirmiş bir şirket. İlk adı Yeni Pasifik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Eski ortakları da RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Deniz Feneri Ankara Temsilcisi Mevlüt Koca)



Zekeriya Karaman, Zaman’da yayınlanan röportajda, “ Kanal 7’nin mevcut şirketi bölünerek başka bir şirketle birleşiyor. Yani mevcut mal varlığının önemli bir kısmını biz başka bir şirkete aktarıyoruz” demişti.



Deniz Feneri e.V’den Türkiye’ye giden para: 16.9 milyon euro



1) 8 milyon euro Deniz Feneri Derneği’ne



2) 5.3 milyon euro şirketlere:



Weiss GmbH: 1.8 milyon euro



Beyaz Holding: 1.5 milyon euro



Euro 7: 500 bin euro



Haliç Deniz LTD: 400 bin euro



Atlas GmbH: 289 bin euro



ASS-Plan: 225 bin euro



Yurt Haber Ajansı: 135 bin euro



3) İzine rastlanılamayan para: 3.6 milyon euro



MASAK’ın incelediği 5’li ekibin ortaklıkları



1-Önce Deniz Feneri e.V, sonra Eruo 7 şirketi kuruldu



- Şirket adı: Euro 7 GmbH (Türkiye’deki Kanal 7’nin kuruluşu)



- Kuruluşu: 23 Mayıs 2001



- O günkü sermaye: 50.000 E (Bugünkü sermaye 1.000.000 E) (Deniz Feneri e.V 24 Mart 2001’de kurulduktan iki ay sonra bu şirket devreye girdi.)



- Ortaklık yapısı: Mehmet Gürhan (%19), Zekeriya Karaman (%24), Mustafa Çelik (%19), İsmail Karahan (%19), Zahid Akman (%19)



2-Beyaz (Weiss) Holding’in kuruluşu



- Şirket adı: Weiss GmbH



- Kuruluşu: 17 Ocak 2003



- O günkü sermaye: 500.000, e Bugünkü sermaye:1.500.000 e



- Mehmet Gürhan (%22.5), Zekeriya Karaman (%16.9), Mustafa Çelik (%16.8), İsmail Karahan (%16.8), Zahit Akman (%16.8)



Türkiye İttifakı



Almanya’dakİ şirketlerin ’çekirdeğini’ oluşturan Z.Karaman, M.Çelik ve İ.Karahan, Türkiye’de Kanal 7’yi yayınlayan şirketin sahipleri. Aynı zamanda Beyaz Holding, Merkez Medya Ltd, Yurt Haber Ajansı, Haliç Deniz LTD, Set Programcılık A.Ş, Nokta Elektronik medya LTD, Bil Bilişim A.Ş.’nin de aralarında olduğu 13 şirket kurdular.



Para Deniz Feneri’nden çıkıp hep o 5 isme gidiyor



Deniz Feneri e.V davasında “borç” paraların gittiği iki şirket, Weiss GmBH ve Euro 7 olduğu belirtilmişti. Bu iki şirketin ortaklık yapıları incelendiğinde, hep aynı 5 isim ortaya çıkıyor. Deniz Feneri e.V’nin kurucusu Mehmet Gürhan, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 Genel Yayın Müdürü Mustafa Çelik, Kanal 7 Yayın Müdür Yardımcısı İsmail Karahan ile RTÜK Başkanı Zahid Akman.



İlk adresleri Media 7



Türkiye’deki Kanal 7, 1995 yılında Almanya’da Media 7 GmbH adıyla bir şirket kurdu. Media 7’nin genel müdürü de muhasebecisi de Deniz Feneri e.V’dekilerle aynı isimlerdi. Genel müdürleri İsmail Karahan ile Mehmet Gürhan, muhasebecisi itirafçı sanık Firdevsi Ermiş’ti. Media 7, YİMPAŞ’ın gurbetçilerden topladığı paraları Kanal 7’ye aktardığı ortaya çıkarılınca, kendini kurtarmak için iflas ettiğini açıkladı. Media 7’den sonra 2001 yılında Euro 7 kuruldu. Bu şirketin kurucuları da yine aynı isimler olarak ortaya çıkıyor. Euro 7’nin kurucuları arasında Mehmet Gürhan ile Kanal 7 yöneticileri Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan var. Şirketin eski genel müdürleri arasında ise bu isimlere ek olarak RTÜK Başkanı Zahid Akman dikkati çekiyor.



Sermaye artırımı



Yine iddianamede Weiss GmBH’nin sermayesinin bağış paralarıyla artırıldığı anlatılıyor. 2003 yılında Weiss Handels und Investment GmbH şirketinin sermayesi 500 bin euro artırıldı. Ödeyen şahıslar olarak da Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Zahid Akman, Mustafa Çelik ve sanık Mehmet Gürhan gösterildi. Deniz Feneri’nin gayri resmi muhasebesine de, Weiss şirketine karşı 250 bin euro “sermaye olarak ödendi” ibaresi altında geçirildi. 2004 yılında da sermaye arttırımı yurtdışından, Karaman, Karahan, Akman ve Çelik tarafından yapılan havale ile yapılmıştı.



Türkiye’deki adı Beyaz



5 ismin birlikteliği Kanal 7 ve Euro 7 ile sınırlı kalmadı. Karaman, Çelik ve Karahan 1998 yılında 5 milyon YTL sermayeyle Beyaz Holding’i kurdu. Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda yine Karaman, yardımcısı Çelik, Karahan da yönetim kurulu üyesiydi.



Kanal 7 ile on-line



Deniz Feneri e.V’nin Türkiye bağlantısını kanıtlayan bir başka delil yine iddianamede ortaya çıkıyor. İddinamenin 88 ve 91. safaylarında itirafçı sanık Firdevsi Ermiş’in kullandığı muhasebe sistemi anlatılıyor. Sistemin Alman makamlarınca anlaşılmaması veya baskın sırasında yakalanmaması için gerçek muhasebe kayıtlarının “İstanbul’daki Kanal 7 binasındaki server’a kaydedildiği belirtiliyor. Firdevsi Ermiş’in bilgisayarından Kanal 7 serverine giriş yapıldığı anlatılıyor.



Baskına karşı tedbir



Mehmet Taşkan ise 91. sayfada yer alan ifadesinde bu server ile ilgili şu itirafta bulunuyor: “2006 yılından bu yana bilgilerin kaydedildiği ve Türkiye’de bulunan bir Server var. Ermiş bunu bana bir kez gösterdi. Ermiş, fiili muhasebeyi kendi bilgisayarında yaptı ve hatta bir gün Ermiş bana, sadece kendi işyerinden (masasından) buna (servere) girilebileceğini söyledi. Bilgiler bu şekilde kaydedilip hafızaya geçiriliyordu, Maliye’den gelebilecek herhangi bir baskın veya aramaya karşı tedbir nedeni olarak bu uygulama yapıldı. Ancak serverin nerede bulunduğunu bilmiyorum, Ermiş bana Server’in Türkiye’de olduğunu söyledi, onun için de bunun Kanal 7’de olabileceğini düşünüyorum.”



Karaman’a giden borç



İddianamede 2007 yılına ait, Derneğin hesap numaralarından cash çekilen paralar başlıklı bölümde, 2007 yılı Ocak-Şubat aylarında Deniz Feneri’nin hesap numaralarından (Almanya ve Hollanda’da) 1 milyon 620 bin euro nakit para çekildiği anlatılıyor. Bu nakit paraların tümünün Gürhan’ın Hollanda’da bizzat çektiği para hariç, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan İzzet Kurum tarafından çekildiği ve Gürhan’a teslim edildiği belirtiliyor.



Resmi muhasebede, çıkan bu paralar Türkiye’deki yardıma muhtaç kişilere nakit olarak aktarılmış diye gösteriliyor. Ancak olayın aslı iddianamede şöyle aktarılıyor: “Gürhan’ın kasasında 29 Ocak 2007 günü Yapı Kredi Bankası’na yapılmış olan ödemelerle ilgili evraklar bulunmuştu. Bu evraklardan, 250 bin euronun Zekeriya Karaman’a ve 500 bin euro’nun da Reklam Media’ya (Yeni Dünya ile aynı adres) gittiği, aynı tarih olan 29 Ocak 2007 günü de, Yapı Kredi bankasından 250 bin euro paranın Euro 7 GmbH’nın hesabına havale edildiği ve havale edenin de hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karaman’ın olduğu ortaya çıkmaktadır.