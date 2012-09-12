T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Feneri’ne mahkeme bulundu!

Mehmet Yılmaz, Deniz Feneri davasına İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakacağını yazdı

12 Eylül 2012 15:19

 

Mehmet Yılmaz

(Hürriyet - 12 Eylül 2012)

 

Deniz Feneri’ne mahkeme bulundu!


Deniz Feneri davası sonunda kendisine uygun bir mahkeme bulabildi. “Uygun” derken, fıkradaki gibi kafasına göre bir imam bulup, ramazanı rahat geçiren Temel’in durumuna bir gönderme yapıyor değilim.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkisizlik kararının ardından, dosya İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelmişti ve mahkemenin nasıl bir karar vereceği bekleniyordu.

Mahkeme kararını vermiş, davaya bakacak ve ilk duruşma da Allah’tan başka bir mani çıkmaz ise 16 Ocak 2013 tarihinde yapılacak.

Biraz hafıza tazeleyelim ve dosyanın sonunda kendisine bir mahkeme bulabilmiş olmasının değerini daha iyi anlayalım!

Deniz Feneri e.V. davasına bakan Frankfurt Eyalet Mahkemesi 17 Eylül 2008 tarihinde olayı “yüzyılın dolandırıcılığı” olarak tanımlayarak kararını verdi ve sanıkları mahkûm etti. Kararında asıl faillerin Türkiye’de olduğuna da dikkat çekti. Şu anda Almanya’da ikinci bir iddianame hazır bekliyor ama Türkiye’nin sanıkları yargılanmak üzere göndermeyeceği bilindiğinden yargılama başlamış değil.

17 Eylül 2008’deki karardan sonra Türkiye’de de adalet mekanizması işlemeye başladı. Savcıların Almanya’daki belgelere ulaşması ve bunların çevrilmesi iki seneden fazla zaman aldı. İddianame yazılırken olaya bakan savcılar görevden alındı, yargılanmaya başladılar.

Ve aradan beş yıl üç ay geçtikten sonra İstanbul’da davanın görülmesine başlanılacak.

Bu arada suçun niteliğinin değiştirildiğine de tanık olduk. Artık sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanmayacakları için mahkûm olsalar da Almanya’daki gibi bir cezaya çarptırılmayacaklar.

Bu dava siyasetin doğrudan etkisine girmiş bir yargının düştüğü durumu gösteren örnek bir dava olarak ileriki yıllarda da hatırlanacak.

ETİKETLER

deniz feneridavaistanbul6 ağır cezamahkememehmet yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24