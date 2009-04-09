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Deniz Feneri'ne kamlumbağa hızıyla tercüme

Resmi kanaldan istendikten 5 ay sonra Ankara’ya ulaşan Deniz Feneri dosyasının tercümesi 44 gün geçti, hala tamamlanamadı

09 Nisan 2009 03:00

Resmi kanaldan istendikten tam 5 ay sonra Ankara’ya ulaşan Deniz Feneri e.V. davası dosyasının tercümesi aradan 44 gün geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilen 3 klasör ve 3 bin sayfalık gerekçeli kararın Türkçe’ye tercümesine 24 Şubat 2008 günü başlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tercümenin Mart ayı içinde tamamlanacağını açıklamıştı.

Adalet Bakanlığının, 6 Ekim 2008’de Almanya’dan resmi kanalla istediği Deniz Feneri e.V. dosyası, 5 ay sonra Ankara’ya ulaştı. Dosyanın Almanca’dan Türkçeye çevrilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir büro kuruldu. Dosyanın bir örneği de AKP bağlantısı iddiaları yönünden inceleme başlatıp, dosya örneğini isteyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

 
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu, Başsavcılığa gelen dosyada Almanca yazılmış iddianame ve karar örnekleri bulunduğunu belirmiş ve evrakın Türkçeye tercümesinin mart ayı içerisinde sonuçlanacağını söylemişti. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de "Dosya gelmiş. Müsteşar Yardımcımız bildirdi. Biz tamamen aracıyız. Adalet Bakanlığı olarak bir dosya istenmiş, dosyanın kapağını bile açmayız. Bir üst yazıyla onu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndeririz." demişti. (Gazeteport)

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