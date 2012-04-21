Deniz Feneri'ne bakacak mahkeme aranıyor

Savcıların görevden alındığı, suç vasfının değiştirildiği Deniz Feneri soruşturmasında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderildi.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; önce savcıları dosyadan el çektirilen, sonra suç vasfı değiştirilen Deniz Feneri soruşturması sonunda hazırlanan iddianame, yetkisizlik kararıyla İstanbul’a gönderildi. 20 sanık hakkında iddianamenin düzenlenerek sunulduğu Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yetkisizlik kararında suçun işlendiği yerin İstanbul olmasını gerekçe gösterdi.

Deniz Feneri soruşturmasının yaklaşık 3 yılını savcılar Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz yürüttü. Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da arasında bulunduğu 9 kişiyi tutuklatan üç savcı hakkında şüphelilerin yaptığı bir şikâyet, soruşturmanın seyrini değiştirdi. HSYK’nin “evrakta tahrifat” iddiasıyla soruşturma başlatmasının ardından üç savcı, 26 Ağustos 2011 tarihinde dosyadan el çektirildi. Soruşturmaya savcılar Veli Dalgalı ve Hakan Pektaş atandı. Şüpheli avukatları da bu fırsattan yararlanarak, yeni savcılara dilekçe verdi ve suç vasfının “dolandırıcılıktan, güveni kötüye kullanmaya” çevrilmesini istedi. İddianame 9 Nisan 2012 tarihinde Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. İddianamede, Akman ve Karaman’ın da arasında bulunduğu 20 sanık, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin sahtecilik suçuna iştirak etmekle” suçlandı.



Ne gibi sürprizler yaşanacak?



Edinilen bilgiye göre, mahkeme heyeti, önce kendisine sunulan iddianameyi kabul ederek, 2012/150 Esas numarası verdi. Mahkeme, daha sonra ise suç yerinin Ankara olmamasını gerekçe göstererek, dosyayı yetkisizlik kararı ile İstanbul’a gönderdi. Bu konuda şüphelilerin, suça karışan şirketlerinin İstanbul’da olmasının etkili olduğu öğrenildi. Şimdi yetkisizlik kararıyla birlikte 308 klasör delil de İstanbul’a gönderilecek. İddianamenin gideceği İstanbul’daki ağır ceza mahkemesi, kendisinin yetkili olmadığını belirtirse, dosya uyuşmazlığın çözümü için Yargıtay’a gidecek. Davanın nerede görüleceğine Yargıtay karar verecek. Yurtdışında işlenen suçlarda yargılama yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda olması nedeniyle soruşturma Ankara’da yürütülüyordu. Bu aşamadan sonra soruşturmada ne gibi sürprizlerin yaşanağı da merak konusu oldu.