Deniz Feneri'nden sanal kampanya

Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı öncesinde sanal kampanya başlattı. Almanya’da açılan dava sonrasında bağışların azalması nedeniyle ailelere gerektiği gibi yardım ulaştıramadıklarını ifade eden Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı öncesinde derneğe destek olunması için internet sitelerinden “Kurban Bayramı tanıtım” bannerlarını yayınlamalarını istedi.



Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki Türklerden "yardım vaadi" adı altında 40 milyon euro toplayan Deniz Feneri hakkında toplanan paraları kuryelerle Türkiye'ye aktardıkları, büyük çoğunluğunu farklı amaçlar ve kişisel çıkarlar için kullandıkları gerekçesiyle açılan dava sonrasında Deniz Feneri sanal ortamda kampanya çalışmasına başladı.

Deniz Feneri Derneği Reklam Tanıtım Sorumlusu Selma Topkara imzalı gönderilen mailde, Ramazan başından bu yana “bilinçli” olarak yıpratıldıkları belirtilerek, “Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ilgisi olmayan olaylar, siyasi ve çıkar amaçlı kavgalar nedeniyle Derneğe mal edilmeye çalışılıyor. İşin kötüsü yüzyılın karalama kampanyası olarak adlandırdığımız bu çirkin iftira kampanyası hala sürüyor. Olayın tarafları ile olan hukuki mücadele sürüyor” denildi.



“DERNEĞİN BAĞIŞLARI AZALDI”



Geçen iki ayda dernek olarak uğranılan maddi zararın faturasının dernekten yardım bekleyen yüz binlerce aileye kesildiği ifade edilen mailde, derneğin bağışlarının azalması nedeniyle ailelerine gerektiği gibi yardım ulaştırılamadığı ve şu anda bu konuda sıkıntı çekildiği kaydedildi.



“Bu sürecin atlatılmasında siz dostların desteğini bekliyoruz. Şimdi önümüzde Deniz Feneri’nin yardım alan ailelerine yardım ulaştırabilmesi için kaynak temin edebileceği bir dönem var; Kurban" denilen mailde, daha sonra derneğin internet adresi verilerek buradaki bannerların Kurban Bayramı'na kadar yayımlansı ve böylece derneğe destek verilmesi talebinde bulunuldu.



