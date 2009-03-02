Deniz Fener’inden Baykal’a 1 trilyonluk dava

Deniz Feneri Derneği’nin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında, yarın 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açacağı bildirildi.





Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Baykal hakkında, ''Uzunca süredir Almanya Deniz Feneri e.V. adlı dernekle ilgili iddiaları kullanarak, Türkiye Deniz Feneri'nin kişilik haklarına her fırsatta saldırıda bulunduğu'' gerekçesiyle tazminat davası açılacağı belirtildi.



Açıklamada, dava dilekçisinin yarın Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğine teslim edileceği kaydedildi.

